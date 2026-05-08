La semifinale di Amici andrà in onda sabato 9 maggio, ma è stata registrata giovedì scorso e sul web sono già disponibili le anticipazioni di tutto quello che è accaduto in studio. Da diverse ore i fan si stanno chiedendo chi è stato eliminato tra i tre cantanti che sono finiti al ballottaggio, e Amedeo Venza potrebbe aver soddisfatto in parte questa curiosità svelando che Angie sarebbe stata promossa alla finale.

L'indiscrezione sull'ultimo spareggio di Amici 25

Le anticipazioni dell'ottava puntata del serale di Amici (registrata il 7 maggio) svelano che a sfidarsi al ballottaggio per l'eliminazione sono stati i tre cantanti ancora in gara.

La giuria è stata chiamata a salvare due titolari e a mandarne a casa uno, il tutto a dieci giorni dalla finale di quest'edizione del talent.

Amedeo Venza si è sbilanciato su cosa sarebbe successo dopo le riprese di giovedì scorso, in particolare su chi sarebbe stato promosso all'ultima serata.

"Angie è finalista", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato su Instagram poche ore fa e che ha incuriosito tutti i fan del programma di Canale 5.

Le previsioni degli spettatori

Stando a quest'indiscrezione tutta da verificare, la giuria di Amici avrebbe salvato Angie e quindi l'eliminato della semifinale sarebbe uno tra Elena e Lorenzo.

"Ma perché Lorenzo è sempre al ballottaggio?", "Io faccio il tifo per Elena, è unica", "Quindi la finale sarà a cinque e uscirà un cantante, proprio come l'anno scorso", "Se esce Lorenzo è perché vogliono far vincere Angie", "Questi giudici peggiorano di puntata in puntata", "Questo spareggio è giusto perché i ballerini sono più bravi dei cantanti", si legge su X nelle ultime ore.

Il trionfo dei ballerini

L'eliminato della semifinale sarà un cantante e il suo nome verrà ufficializzato solo sabato 9 maggio su Canale 5.

Una cosa certa, invece, è che alla finale di Amici parteciperanno tutti e tre i ballerini ancora in gara: nel corso della registrazione di giovedì, infatti, i giudici hanno deciso di consegnare la maglia oro a Nicola, Emiliano e Alessio perché hanno preferito le loro esibizioni a quelle dei rappresentanti della categoria canto.