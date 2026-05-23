Le registrazioni di Uomini e donne sono finite, ma Marco Troiani e Cinzia Paolini stanno continuando a far parlare per un insolito botta e risposta sui social. Nelle scorse ore, infatti, il cavaliere ha postato la foto di una nuova lettera che ha scritto per scusarsi con la dama, lei l'ha condivisa sul suo account e poi ha pubblicato il brano Come si fa di Gino Paoli.

La mossa social che non passa inosservata

Nelle ultime puntate stagionali di Uomini e donne si parlerà molto di Cinzia e Marco, in particolare dei mille tentativi che farà lui per chiedere un'altra chance alla protagonista del trono Over.

Le registrazioni del dating-show, però, si sono concluse una decina di giorni fa e i due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro, anzi hanno deciso di lasciare lo studio ognuno per conto proprio.

A distanza di poco più di una settimana dalla fine della loro esperienza nel programma, però, il cavaliere e la dama hanno attirato l'attenzione dei curiosi con un romantico botta e risposta su Instagram.

La lettera e la reazione della dama di Uomini e donne

Poche ore fa Marco ha deciso di postare la foto di una nuova lettera che ha scritto a Cinzia, alcune frasi con le quali ha mostrato pentimento per come si è comportato nelle ultime registrazioni di uomini e donne.

"Ti chiedo scusa, quelle cose le ho dette per gelosia.

Sai che voglio te e so che tu mi ami", sono le parole con le quali il cavaliere ha provato a riconquistare la protagonista del trono Over.

A stupire i fan, però, è stata la scelta della dama di repostare lo scatto in questione e di commentarlo con l'emoji di una rosa rossa.

Successivamente Cinzia ha anche condiviso sul suo account Instagram il brano Come si fa di Gino Paoli, una mossa che in tantissimi hanno interpretato come una dedica neppure troppo velata nei confronti di Marco.

L'estate lontano dai riflettori

Cosa accadrà tra Marco e Cinzia? I fan di Uomini e donne sono curiosi di sapere se i due continueranno a regalare colpi di scena anche durante la pausa estiva del programma del quale sono stati assoluti protagonisti quest'anno.

Le riprese del dating-show non ricominceranno prima della fine di agosto, quindi la dama e il cavaliere hanno circa tre mesi per capire se vogliono dare un'altra chance al loro rapporto.