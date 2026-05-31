Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit previste nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Kerim e il suo assistente Mert dimostreranno di non avere buone intenzioni in seguito al loro arrivo nell'azienda di Halit Argun. I due uomini avranno in mente un piano per far fallire l'holding dell'imprenditore e per farlo cercheranno di guadagnarsi prima la sua fiducia.

Halit chiede a Kerim di rintracciare Zehra

Alcuni poliziotti irromperanno alla villa Argun per prelevare Zehra. Il pubblico scoprirà che gli agenti hanno incastrato la ragazza, mettendole in tasca un pacchetto di sostanze stupefacenti.

Kerim, intanto, noterà delle stranezze sull'arresto, tanto da scoprire che quei poliziotti non erano stati inviati dalla centrale. L'uomo informerà Halit della sua scoperta. L'imprenditore chiederà a Kerim e Mert di mettersi sulle tracce di Zehra, che nel frattempo sarà abbandonata per strada dai finti agenti. I due uomini riusciranno a rintracciare la donna e riportarla a casa. Nel frattempo, Ender informerà Halit di credere che Sahika sia la responsabile del sequestro lampo poiché in passato aveva fatto la stessa con Yigit per farle paura.

Mert e Kerim vogliono far fallire l'azienda Argun

Le anticipazioni di Forbidden fruit raccontano che Sahika dimostrerà di essere estranea al fattaccio. Il pubblico scoprirà che era stato Kerim a rapire Zehra per distruggere Halit e la sua azienda con la complicità di Mert.

I due uomini dimostreranno di non avere buone intenzioni in seguito al loro arrivo come dipendenti del signor Argun.

Halit ha ripreso il controllo della sua azienda

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit che sono state trasmesse a fine maggio sui teleschermi di Canale 5, Halit ha acquistato una nuova villa di lusso dopo aver recuperato tutti i suoi fondi in seguito alla risoluzione del golpe di stato in Africa. L'imprenditore ha quindi chiesto a Yildiz di ridiventare sua moglie ma senza riuscirci. La donna si è lasciata sedurre da Kerim, il nuovo ceo dell'azienda.

Halit si è alleato con Ender per fermare l'ascesa di Sahika. L'imprenditore ha assunto di nuovo il controllo dell'holding, nominando la sua prima ex moglie come braccio destro mentre ha confermato Kerim come manager.

L'uomo inoltre si è rivelato un padre modello per il piccolo Halitcan mentre ha continuato ad insistere affinché Yildiz lo sposasse. Ender, invece, ha sospettato che Kerim e Mert avessero un piano segreto per sabotare l'azienda. Il manager si è recato a casa di Yildiz con la scusa di un impegno di lavoro. In realtà, l'uomo ha voluto passare del tempo con la sorella di Zeynep.