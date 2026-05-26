Il celebre talent show X Factor si prepara a tornare nel 2026 con un cast rinnovato e significative novità. L'attesissima nuova edizione vedrà l'ingresso di Irama nel ruolo di giudice, una scelta che promette di portare una ventata di freschezza e un nuovo sguardo artistico al programma. Irama subentra ad Achille Lauro, il quale ha intrapreso un nuovo percorso professionale come direttore creativo del brand Dondup.

Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, è stata riconfermata l'iconica Giorgia, pronta a guidare ancora una volta le diverse fasi del talent.

Accanto a Irama, la giuria sarà composta da volti ormai familiari e apprezzati dal pubblico: Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Il debutto della nuova stagione è fissato per settembre, con la trasmissione su Sky e in streaming su Now, garantendo così ampia accessibilità agli spettatori.

Irama: un hit maker alla giuria di X Factor

L'arrivo di Irama nella squadra dei giudici rappresenta un momento chiave per X Factor 2026. Il trentenne artista è riconosciuto come uno dei più influenti hit maker della scena musicale italiana contemporanea. La sua carriera è un esempio di successo, caratterizzata da una notevole capacità di fondere generi diversi, dal pop alle sonorità urban, con profonde influenze cantautorali.

Il percorso artistico di Irama è costellato di traguardi importanti: dopo la vittoria a Sanremo Giovani nel 2016, ha collezionato ben 55 dischi di Platino e 6 dischi d’Oro, superando i 2,5 miliardi di stream. La sua presenza al Festival di Sanremo è stata costante e di successo, con cinque partecipazioni che lo hanno sempre visto piazzarsi nella Top 10. I suoi concerti hanno richiamato un pubblico vastissimo, con oltre 230.000 presenze, e l'11 giugno è atteso un evento unico allo Stadio San Siro di Milano, a testimonianza della sua crescente popolarità.

Il cast completo e le date chiave

La composizione della giuria di X Factor 2026 è stata attentamente bilanciata per offrire diverse prospettive musicali.

Oltre a Irama, il panel include Francesco Gabbani, cantautore e polistrumentista di grande talento, vincitore per ben due volte del Festival di Sanremo. Al suo fianco, Jake La Furia porta l'esperienza di oltre 25 anni nel rap italiano, prima come membro storico dei Club Dogo e poi come affermato solista. Completa la squadra Paola Iezzi, artista autentica e sensibile, che torna per la sua terza partecipazione consecutiva al talent, confermando il suo legame con il programma.

La conduzione di Giorgia, al suo terzo anno, sarà fondamentale per la gestione delle selezioni, la cadenza delle performance dei concorrenti e l'interazione con gli ospiti durante i Live Show, garantendo la consueta professionalità e carisma.

Le prime fasi cruciali del programma, che includono le registrazioni delle Audizioni, dei Bootcamp e delle Last Call, prenderanno il via il 2 e 3 giugno a Milano, presso l'Allianz Cloud. Anche per questa edizione, RTL 102.5 è stata confermata come radio ufficiale di X Factor, consolidando una partnership di successo.

La visione di Sky e Fremantle per il futuro del talent

Il rinnovo del cast e l'introduzione di nuove figure come Irama riflettono la costante volontà di Sky Italia e Fremantle di mantenere X Factor all'avanguardia nel panorama televisivo e musicale. Il programma è considerato uno dei progetti più identitari dell'offerta editoriale di Sky, un format che continua a evolversi per raccontare le trasformazioni musicali, culturali e sociali delle nuove generazioni di talenti.

L'obiettivo è scoprire e valorizzare nuovi talenti musicali, offrendo loro una piattaforma di visibilità e concrete opportunità di crescita professionale. La presenza di Giorgia e l'arrivo del nuovo giudice Irama sono visti come elementi che rendono l'esperienza ancora più avvincente, sottolineando l'impegno a proporre un prodotto sempre fresco e rilevante. X Factor, attraverso le sue fasi di Audizioni, Bootcamp, Last Call e Live Show, si conferma un punto di riferimento per l'innovazione e l'attualità musicale, promosso da Sky Italia come parte integrante della sua strategia di intrattenimento.