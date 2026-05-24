Le anticipazioni spagnole de La Promessa, presto in onda su Rete 4, aprono un capitolo ricco di colpi di scena che riguarda identità nascoste, verità finalmente svelate e relazioni pericolose. Al centro della scena troviamo Vera, il cui passato misterioso viene finalmente portato alla luce, e una scoperta inaspettata destinata a creare nuovi equilibri di potere nel palazzo. Intanto, un gesto apparentemente impulsivo – un bacio rubato – rischia di trasformarsi in un’arma capace di distruggere alleanze e reputazioni. Intanto, due spari nella notte sconvolgeranno gli abitanti della tenuta.

Vera smaschera il suo passato: Alonso rivela la verità alla famiglia

Il segreto di Vera non è più tale. Dopo aver scoperto la vera identità della giovane e deciso di proteggerla dagli attacchi e dai sospetti di Lorenzo, Alonso compie una scelta decisiva: racconta tutto alla famiglia Luján, mettendo fine a ogni ambiguità. Non si tratta più di una semplice domestica: Vera appartiene a una realtà ben diversa, con origini nobili che cambiano completamente la percezione degli altri nei suoi confronti. La stessa Vera, ormai senza più possibilità di nascondersi, decide di essere sincera anche con il resto del personale, confessando la propria storia. Questo passaggio non è indolore: se da un lato trova comprensione e sostegno, soprattutto da parte di Manuel e Julieta, dall’altro deve affrontare l’ostilità aperta di Leocadia e Lorenzo, che vedono nella sua presenza un pericolo per gli equilibri interni.

Il cambiamento è evidente: Vera non viene più trattata come una serva, ma come un’ospite. Una trasformazione che altera le gerarchie e genera inevitabilmente tensioni, sospetti e risentimenti.

Lorenzo assiste al bacio tra Leocadia e Cristóbal: nasce un ricatto pericoloso

Se la rivelazione su Vera scuote il palazzo, un altro evento contribuisce a rendere l’atmosfera ancora più instabile. In un momento di debolezza e frustrazione, Leocadia si lascia andare a un bacio con Cristóbal, un gesto che non passa inosservato. Lorenzo, infatti, assiste alla scena e comprende subito il potenziale di ciò che ha appena visto. Quando decide di affrontare Leocadia, lei nega con fermezza, cercando di minimizzare l’accaduto.

Anche Cristóbal, chiamato in causa, respinge ogni accusa. Ma Lorenzo è certo di ciò che ha visto e non ha alcuna intenzione di lasciar perdere. Anzi, trasforma quella scoperta in un vero e proprio strumento di pressione. Da quel momento, il rapporto tra i personaggi cambia radicalmente: il bacio diventa un segreto scomodo, pronto a essere utilizzato come leva per ottenere vantaggi e alimentare nuovi giochi di potere. Leocadia, già indebolita dalla perdita progressiva di autorità all’interno della casa, si ritrova ancora più esposta, costretta a muoversi con cautela per evitare che la verità venga resa pubblica. C'è poi un colpo di scena inaspettato quando il duca Di Carril, padre di Vera, irrompe armato a casa del marchese. Durante la sua visita partono anche due colpi di arma da fuoco e tutti sono sconvolti.