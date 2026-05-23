Si avvicina il gran finale di Ballando on the Road, l'acclamato show itinerante che, sotto la guida di Milly Carlucci, ha percorso l'Italia alla ricerca di nuovi talenti della danza. L'evento conclusivo, fissato per il 25 maggio 2026, rappresenta il culmine di un percorso che ha coinvolto centinaia di aspiranti ballerini in numerose città, evidenziando la ricchezza artistica del Paese.

Milly Carlucci ha sottolineato l'importanza di questo appuntamento come "un'occasione per incontrare la passione e il talento che si celano nei territori italiani".

La conduttrice si è detta "orgogliosa di dare spazio a giovani e ad artisti meno giovani che hanno una storia da raccontare", promuovendo un forte spirito di inclusione.

Ballando on the Road è stato concepito come format parallelo allo storico programma Ballando con le Stelle. Offre ai partecipanti l'opportunità di essere selezionati per accedere in futuro al cast della trasmissione madre. L'iniziativa, giunta a una nuova edizione, ha riscosso ampio seguito, permettendo la partecipazione di ballerini di tutte le età.

Le selezioni, svoltesi con il contributo di una giuria tecnica e la presenza della stessa Milly Carlucci, si concluderanno con una cerimonia finale trasmessa su Rai 1. Durante l'evento, saranno annunciati i migliori artisti individuati nel corso dell'intero tour nazionale.

Valorizzazione dei talenti e inclusione

L'obiettivo primario di Ballando on the Road, come ribadito dalla sua ideatrice e conduttrice, è "valorizzare le diversità e le storie che i partecipanti portano con sé", favorendo l'inclusione e la crescita personale e artistica. Questo progetto va oltre la semplice competizione, diventando un percorso di espressione e riconoscimento.

L'iniziativa, sostenuta dalla produzione televisiva di Rai 1, si articola attraverso tappe organizzate in diverse location, spesso scelte tra quelle meno note del panorama nazionale. L'intento è promuovere la cultura della danza anche nei piccoli centri. Nel corso degli anni, il format ha permesso di scoprire autentici talenti che sono poi approdati al palco di Ballando con le Stelle.

Il coinvolgimento diretto di Milly Carlucci nella selezione dei concorrenti è un elemento distintivo di Ballando on the Road, garantendo attenzione e cura nella scelta dei partecipanti.

Successo e impatto del format

Nato come spin-off di Ballando con le Stelle, Ballando on the Road si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi nel calendario degli show di Rai 1. Attrae migliaia di partecipanti e un pubblico numeroso nelle diverse città toccate ogni anno. Ogni edizione prevede una serie di audizioni aperte, durante le quali sono valutati stile, tecnica e interpretazione dei concorrenti.

Il successo di questa formula ha contribuito a rendere "Ballando" una vera e propria "famiglia della danza", capace di rinnovarsi e allargare il proprio pubblico.

Ciò avviene sia attraverso le esibizioni nelle città italiane sia tramite le trasmissioni televisive. I numeri delle passate stagioni indicano un crescente interesse sia tra i più giovani sia tra i partecipanti senior, a riprova dell'appeal trasversale e intergenerazionale di questo progetto.