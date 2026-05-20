La seconda stagione di ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, con Fabio Caressa, torna su Sky Uno e in streaming su NOW dal 21 maggio 2026. Il programma ripropone la sua formula con elementi inediti e pressione crescente. Caressa, passato dal giornalismo sportivo all'intrattenimento, guiderà dodici persone comuni nella giungla malese tra prove e tentazioni.

Struttura e novità del programma

Il cuore di ‘Money Road’ è il dilemma tra etica e denaro. I concorrenti, con il minimo indispensabile, affrontano un percorso impegnativo nella giungla, con temperature fino a quaranta gradi.

Durante le tappe, sono sottoposti a tentazioni che possono facilitare la permanenza. Ogni scelta ha un prezzo: il montepremi iniziale di 300mila euro si riduce a ogni cedimento. Le decisioni individuali influenzano l'intero gruppo, rendendo il gioco un esperimento sociale dove dinamiche collettive e strategie personali si intrecciano.

Colpi di scena e pressione

Fabio Caressa ha anticipato “colpi di scena in ogni puntata”, rendendo il percorso più imprevedibile. La pressione psicologica sui partecipanti sarà accentuata dalle nuove dinamiche, che metteranno alla prova la capacità di resistere alle tentazioni e di collaborare per il jackpot finale. Solo chi supererà tutte le tappe senza cedere potrà contendersi il premio, assegnato a chi arriverà fino in fondo alle due settimane di gara.

Fabio Caressa: il conduttore

Fabio Caressa, giornalista e conduttore televisivo italiano, celebre per la sua carriera nel giornalismo sportivo, ha ampliato il percorso professionale con ‘Money Road’. Questo ruolo lo ha visto approdare con successo nel mondo dell’intrattenimento e dei reality show, portando la sua esperienza e stile in un contesto che esplora le interazioni umane tra etica e denaro, tra l'individuo e il collettivo. La sua presenza è centrale per il successo del format.