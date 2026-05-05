Torna su Netflix Nuova Scena, il talent show dedicato al rap prodotto da Fremantle Italia, con la sua attesissima terza stagione. L'appuntamento è fissato per lunedì 22 giugno, data in cui saranno disponibili i primi episodi di un'edizione che si preannuncia ricca di novità. Questa nuova serie, infatti, si compone di nove puntate, una in più rispetto alle precedenti, e vanta una giuria dalla composizione ancora più forte e rappresentativa del panorama musicale. Accanto ai volti ormai iconici e affermati del genere come Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, si aggiunge quest'anno Guè, un'altra leggenda indiscussa della scena urban italiana, il cui ingresso è destinato ad alzare ulteriormente il livello della competizione nella ricerca dei nuovi talenti del rap italiano.

La struttura dei primi quattro episodi, che saranno disponibili a partire dal 22 giugno, è stata completamente rinnovata per offrire un percorso di selezione più dinamico e coinvolgente. La giuria si riunirà nella puntata inaugurale per le audition, dando il via alla fase di scouting dei migliori rapper emergenti. I partecipanti dovranno dimostrare le proprie abilità attraverso la presentazione di brani originali e l'impegno in intense battle di freestyle. Per completare questa fase di ricerca e individuare le promesse più brillanti, Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè si sposteranno in diverse città, ascoltando nuovi talenti a Lugano, Bologna e Milano, affiancati da alcune figure di spicco e icone della cultura urban locale.

Le Sfide Crescenti e il Premio Finale

Chi supererà con successo le audition finali avrà accesso ai successivi quattro episodi, che verranno rilasciati a partire da lunedì 29 giugno. Qui, i concorrenti saranno messi alla prova con sfide di complessità crescente, pensate per testare ogni aspetto della loro arte. Tra queste, spiccano i cypher collaborativi, una prova inedita e innovativa sull'uso dei sample – elemento di grande novità in questa edizione – la realizzazione di videoclip professionali e le stimolanti prove di featuring con artisti affermati. Solo i migliori tra loro potranno accedere alla serata finale, l'appuntamento clou fissato per lunedì 6 luglio, in cui gli artisti si sfideranno per l'ultima volta in una competizione serrata per aggiudicarsi il prestigioso premio di 100.000 euro.

La terza stagione di Nuova Scena, prodotta da Fremantle Italia, è stata curata nei minimi dettagli. La scrittura è stata affidata a Marco Curti, Matteo Lenardon, Paola Papa e Sonia Soldera, con il contributo di Alessandra Colombo, Vincenzo Maiorana e Alessandra Tomaselli, mentre la regia è stata diretta da Alessio Muzi. Il programma si conferma, edizione dopo edizione, un punto di riferimento imprescindibile per il rap italiano, dimostrando una notevole capacità di intercettare, valorizzare e lanciare nuovi e promettenti artisti nel panorama musicale nazionale.

Il Successo delle Edizioni Precedenti e l'Impatto Culturale

Le prime due stagioni di Nuova Scena hanno già lasciato un'impronta significativa nel mondo della musica.

I brani inediti presentati dai concorrenti che hanno raggiunto le fasi finali dello show, in particolare i videoclip e le performance dell'episodio conclusivo, hanno totalizzato quasi un miliardo di stream complessivi. Questo dato impressionante include tutte le principali piattaforme musicali e social, a testimonianza dell'enorme risonanza e dell'impatto culturale del programma. Questi numeri straordinari non fanno che confermare come lo show sia ormai divenuto una delle vetrine più seguite e influenti per il rap italiano, un vero e proprio trampolino di lancio capace di scovare e mettere in luce nuove voci e promettenti talenti della musica urban italiana. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni riguardo alla nuova stagione.