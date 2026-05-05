Da settimane non si fa altro che parlare di un presunto ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Nella giornata di martedì 5 maggio, la 28enne si è resa protagonista di una gaffe che non ha fatto altro che alimentare i pettegolezzi dei fan dell'ex coppia nata a Uomini e Donne.

Tutto è partito da un video di make-up pubblicato dall'influencer in cui cercava di dare consigli ai suoi follower, nel rispondere al commento di un utente la diretta interessata ha affermato: "Perché sono tornata a Napoli? Perché mi ero scocciata di Giordano".

Pochi istanti dopo Nilufar è scoppiata a ridere poiché si è immediatamente resa conto della gaffe commessa: "Ma cosa ho detto? Questo succede a furia di leggere i vostri commenti. Sono tornata perché mi ero scocciata di Milano". Addati sa benissimo che la gaffe commessa finirà per alimentare i gossip di chi non ha mai smesso di sperare n un ritorno di fiamma con l'ex Giordano: "Mi state facendo venire da piangere dal ridere, vi odio". Successivamente l'influencer ha cercato di riprendere la spiegazione del tutorial di make-up ma non riusciva a smettere dal ridere per quanto accaduto poco prima: "Ora faccio la diretta muta, così non faccio queste figure".

IO VEDO QUESTA COSA ADESSO

MA AIUTO NILUFAR È DIVENTATA ROSSA COME UN PEPERONE APPENA LO HA NOMINATO MA COME STIAMO DOPO TUTTO QUESTO TEMPOOOOOO, SE QUESTI DUE TORNANO INSIEME ESPLODE IL SOCIAL🏡#gilufar pic.twitter.com/fqN6hoev3p — Ƒяαηcу🤍 (@francyyyyy__) May 4, 2026

Nilufar e Giordano: i motivi della rottura

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si erano conosciuti negli studi di U&D tra le primavera del 2018 e l'inizio del 2019.

La coppia fin da subito aveva appassionato gli spettatori del dating show, poiché era stata notata una forte complicità fra la tronista ed il suo corteggiatore. A seguire la coppia aveva deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island ed erano riusciti a superare la crisi nonostante gli alti e bassi.

All'inizio del 2019, a causa delle numerose incompatibilità caratteriali Nilufar e Giordano avevano deciso di lasciarsi. A riaccendere la speranza dei fan è stata una recente intervista della 28enne campana nel podcast di Giulia Salemi in cui senza menzionare il suo ex storico ha ammesso che probabilmente i due si sono conosciuti quando erano troppo piccoli, ma oggi sicuramente le cose sarebbero andate diversamente.

Entusiasmo e ironia tra i fan dei 'Gilufar'

Su X, diversi utenti hanno commentato con entusiasmo il video di Nilufar Addati.

Un utente ha ironizzato: "Io fin quando Nilufar e Girodano non tornano insieme non mi do pace". Un altro utente ha affermato: "Non lei che nomina il suo ex e poi scoppia a ridere.

Secondo me un fondo di verità c'è". Tra gli utenti c'è chi ha detto: "Solo a sentire Nilufar che nomina Giordano, mi sono venuti i brividi". Un altro fan dell'ex coppia ha sostenuto che l'ex tronista di U&D non avrebbe mai dimenticato il maestro di sci. Un altro utente ha detto: "Comunque se era una cosa infondata, Nilufar avrebbe già smentito i pettegolezzi sul ritorno di fiamma". Un ulteriore utente ha commentato con ironia: "Se tornano insieme, questo social esplode". Infine c'è chi si è soffermato sulla reazione della Addati: "Lei è diventata tutta rossa quando ha nominato Giordano. Qualcosa nasconde sicuramente".