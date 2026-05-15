Il fine settimana su Canale 5 si accende con un doppio appuntamento di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Sabato 16 e domenica 17 maggio, il salotto televisivo accoglierà ospiti tra musica, televisione e racconti personali, offrendo al pubblico interviste inedite e la riproposizione delle storie più intense della stagione.

Sabato 16 maggio: musica, letteratura e attualità

La puntata di sabato 16 maggio, in onda alle ore 16:30, vedrà la partecipazione di volti noti. Arisa si racconterà tra carriera, nuovi progetti e vita privata.

Per la prima volta, la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio presenterà il suo nuovo libro e il percorso personale che l'ha ispirata. Spazio anche a Diego Maradona Junior, tornato al centro dell'attenzione mediatica per gli sviluppi del processo sulla morte del padre, Diego Armando Maradona. L'energia di Mara Maionchi, figura amata dal pubblico televisivo, arricchirà il parterre.

I finalisti di ‘Amici’ e lo speciale domenicale

La trasmissione di sabato darà ampio spazio ai finalisti di Amici: Elena, Nicola, Emiliano, Alessio, Angie e Lorenzo. A poche ore dalla finalissima del celebre talent show, i giovani artisti racconteranno emozioni, paure e aspettative in vista dell'ultima sfida. Sarà un momento per conoscerli da vicino.

L'appuntamento di domenica 17 maggio sarà con Verissimo – Le Storie, uno speciale dedicato alle interviste più emozionanti e significative trasmesse nel corso dell'intera stagione. Un'occasione per rivivere i momenti salienti.

Il weekend di Verissimo si preannuncia ricco di contenuti e spunti di riflessione, alternando attualità e racconti personali, musica e storie che hanno caratterizzato la stagione televisiva, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin.