Don Samuel non sarà scomunicato e dopo un periodo di assenza tornerà a bussare a La Promessa come parroco.

Le anticipazioni rivelano che Samuel trascorrerà dei giorni a casa dei genitori senza farsi sentire. Maria e Petra saranno preoccupate, ma alla fine il parroco tornerà e spiegherà loro che le nozze di Catalina non erano un motivo così grave da meritare la scomunica.

Don Samuel tornerà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Samuel dovrà affrontare giorni molto complicati. Nelle puntate andate in onda in Italia, il parroco ha appena lasciato il palazzo per affrontare la causa che metterà in discussione i suoi voti.

Samuel ha assicurato che avrebbe dato notizie di sé subito dopo l'udienza, ma non sarà così. Del parroco non si riceverà nessuna telefonata dopo qualche giorno Maria e Petra saranno molto preoccupate. Don Samuel sembrerà scomparso nel nulla e Catalina provvederà a contattare la diocesi per saperne di più. Le notizie non saranno confortanti: la contessina verrà a sapere che Samuel non si è presentato all'udienza. Maria e Petra penseranno al peggio e l'attesa non le aiuterà. La cameriera chiederà l'aiuto di Manuel che si impegnerà personalmente a rintracciare Samuel e finalmente troverà una risposta. Il marchesino spiegherà a Maria che Samuel sta bene e si trova a casa dei suoi genitori. La ragazza sarà sollevata, ma anche delusa perché dedurrà che il suo amore non è ricambiato, visto che il parroco non si è fatto sentire con lei.

L'entusiasmo di Petra e la delusione di Maria

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria confiderà a Petra la sua grande delusione per il silenzio di Samuel. In quel momento, l'uomo busserà alla porta ed entrerà nella stanza. Gli occhi di Petra e Maria si illumineranno e Samuel spiegherà che aveva bisogno di tempo per riflettere sulla sua vita, ma quando ha saputo che lo stavano cercando è andato immediatamente da loro per non farle preoccupare. Quando toglierà il cappotto, Don Samuel avrà l'abito talare e questo lascerà Maria senza parole. Petra sarà molto felice di questo e chiederà di sapere i dettagli. Il parroco si limiterà a dirle che celebrare il matrimonio di Catalina non è stato così grave da meritare una scomunica. "Hai fatto la scelta giusta", dirà Petra entusiasta, "Sei il benvenuto qui". Maria, invece, si lascerà andare a un pianto disperato.