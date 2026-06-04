Un atteso ritorno in Rai per Amadeus, che è stato l'ospite speciale di ‘La Pennicanza’, il programma radiofonico condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio. L'evento segna la sua prima apparizione a via Asiago dopo l'addio al servizio pubblico avvenuto nel 2024, motivato dalla volontà di intraprendere nuove esperienze professionali. Il suo ingresso negli studi Rai è stato caratterizzato da una scenetta ironica, con Fiorello costretto ad accoglierlo personalmente a causa della mancanza di un pass valido, un dettaglio che ha subito impostato il tono giocoso dell'intera puntata.

Amadeus ha espresso la sua emozione per l'accoglienza, sottolineando come in un biennio molte dinamiche possano evolversi.

Il sipario si riapre tra ironia e ricordi di Sanremo

La trasmissione si è snodata attraverso un mix di comicità e rievocazioni dei cinque Festival di Sanremo che hanno visto protagonisti Amadeus e Fiorello. I due, affettuosamente ribattezzati “Amarello”, hanno ripercorso alcuni dei momenti più iconici della loro fruttuosa collaborazione, arricchiti dalla proiezione di filmati e da un duetto sulle note di ‘Non amarmi’. Amadeus ha scherzato apertamente sul suo rapporto con l'azienda, dichiarando la sua intenzione di voler superare i “muri enormi” della Rai. Dal canto suo, Fiorello ha sapientemente orchestrato la gag dell'ospite sgradito, rendendo la partecipazione ancora più vivace e coinvolgente per gli ascoltatori.

Sanremo: un futuro aperto e possibili sviluppi

Durante la puntata, non è mancata la domanda di Fiorello riguardo a un possibile futuro ritorno di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo. La risposta del conduttore è stata categorica: “Sanremo non si rifiuta mai”, un'affermazione che ha riacceso le speranze di molti fan, ricordando i cinque anni trascorsi alla guida della kermesse e il grande divertimento condiviso. Amadeus ha inoltre lancato, con un tono scherzoso e allusivo, l'idea di possibili novità da settembre, lasciando intendere che nuovi progetti potrebbero essere all'orizzonte. Tuttavia, al momento, non sono state fornite conferme ufficiali su un suo ritorno stabile o su impegni futuri con la Rai.

La trasmissione si è conclusa in un clima di grande leggerezza e complicità, evidenziando il profondo legame professionale e personale che unisce i due artisti.

Il significato simbolico di una reunion

La presenza di Amadeus a ‘La Pennicanza’ assume un significato simbolico di rilievo. Questo incontro chiude idealmente il capitolo aperto con il suo addio alla Rai, avvenuto nella primavera del 2024, e riporta insieme due figure centrali e amate della televisione italiana. La reunion acquista ulteriore importanza in quanto si verifica alla vigilia dell'ultima puntata stagionale del programma di Fiorello e Biggio, prevista per il 5 giugno. Questo dettaglio rende l'evento ancora più significativo, trasformando la partecipazione del conduttore in uno dei momenti culminanti della chiusura dello show radiofonico e alimentando le aspettative del pubblico su possibili futuri sviluppi nella carriera di Amadeus e sul suo rapporto con il servizio pubblico.