Il futuro televisivo di Amadeus, noto conduttore, è al centro di una possibile separazione anticipata dal gruppo Warner Discovery e dal canale Nove. Questa eventualità si concretizzerebbe prima della scadenza del contratto quadriennale siglato nel 2024. Dopo aver concluso l'impegno di access prime time con 'The Cage', la cui ultima puntata è andata in onda il 29 maggio, Amadeus è tornato in Rai per un saluto a Fiorello, un momento giocato sulla gag dell'ospite 'sgradito' che vuole riconquistare il rapporto con la TV di Stato. L'attenzione si concentra ora sulle trattative in corso tra il conduttore e Warner Discovery per definire una strategia di uscita consensuale che soddisfi entrambe le parti.

Il Contratto Quadriennale e le Performance sul Nove

Il contratto quadriennale siglato da Amadeus con Warner Discovery nel 2024 prevedeva la realizzazione di un programma di access prime time all'anno per tutta la stagione e due programmi di prime time l'anno. Tuttavia, sul fronte dei prime time, nella stagione appena conclusa, il conduttore ha presentato solo l'access e 'La Corrida'. Questo si discosta dalla stagione precedente, che aveva visto la messa in onda sia di 'La Corrida' che di 'Like a Star', oltre all'esordio del settembre 2024 con 'Suzuki Music Party'. In entrambe le stagioni, Amadeus ha ottenuto la liberatoria per poter partecipare come giudice al serale di 'Amici' di Maria De Filippi.

Nonostante le aspettative iniziali, il passaggio dalla Rai al canale Nove non ha ottenuto il seguito di pubblico sperato. Probabilmente, sia il conduttore che il gruppo Warner Discovery hanno valutato che non gioverebbe perseverare in questa direzione.

Prospettive Future e Precedenti nel Panorama Televisivo

La situazione che coinvolge Amadeus non è inedita nel panorama televisivo italiano. La storia della TV è costellata di eventi analoghi, a partire dal trasferimento dal servizio pubblico a Mediaset di Pippo Baudo e Raffaella Carrà, che tornarono sui loro passi anni dopo. Tuttavia, per quanto riguarda Amadeus, la dirigenza Rai ha più volte ribadito che non si prospetta un imminente rientro in Rai, almeno non nella prima parte della prossima stagione.

Resta da vedere se il futuro del conduttore potrà giocarsi altrove, mentre proseguono le valutazioni sulla conclusione anticipata del rapporto con Warner Discovery.

Il Contesto Strategico del Gruppo Warner Discovery

La situazione di Amadeus si inserisce in un più ampio e complesso contesto strategico per il gruppo Warner Bros. Discovery. L'azienda è infatti attualmente coinvolta in importanti operazioni societarie, tra cui spicca la richiesta di approvazione da parte dell'Unione europea per l'acquisizione da parte di Paramount Skydance. Questa complessa operazione, il cui valore è stimato in 110 miliardi di dollari, potrebbe avere ripercussioni dirette sulle strategie future del gruppo, influenzando anche la gestione dei suoi asset televisivi e le scelte relative ai principali volti e talenti che compongono il palinsesto.