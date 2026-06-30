Alya inizierà a lavorare in ospedale e tra lei e Mine nascerà una bella amicizia nelle prossime puntate di Far Away.

Le anticipazioni tv rivelano che Sadakat farà di tutto per impedire ad Alya di lavorare. Lei, però, con la sua determinazione riuscirà a farsi assumere da Demir, diventato socio di maggioranza dell'ospedale. Alya e Mine lavoreranno gomito e gomito e si conosceranno meglio.

Il lavoro difficile di Ayla in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Alya non avrà nessuna intenzione di rinunciare al suo lavoro per restare tutto il giorno alla villa.

La donna manderà il suo curriculum in tutti gli ospedali della zona, ma riceverà solo rifiuti: nessuno oserà assumere la nuora di Sadakat Albora. A quel punto, Alya farà l'ultimo tentativo con l'ospedale di Mardin, quello di cui Mine è la direttrice. La dottoressa farà un colloquio e dopo qualche esitazione sarà finalmente assunta. Poco dopo, però, Alya scoprirà che Demir ha acquistato la maggioranza delle quote di quell'ospedale e sarà lui il suo capo. Sadakat non starà certo a guardare e vieterà a tutti i pazienti di lasciarsi visitare da Alya che si ritroverà in una pessima situazione e temerà anche di creare problemi all'ospedale. Nel frattempo, Mine avrà modo di osservare più da vicino quella che considera la sua rivale.

Con il passare del tempo la direttrice si renderà conto che Alya è una brava persona e come lei è vittima delle regole degli Albora.

Cihan non potrà più tenere il piede in due scarpe

Nelle prossime puntate di Far Away, Mine inizierà ad aprirsi con Alya e la inviterà a casa sua per un aperitivo. In questa occasione, Mine parlerà ad Alya di quanto soffre per l'amore che prova per un uomo sposato. Al secondo appuntamento, Mine sarà sul punto di dire ad Alya che l'uomo che ama è suo marito. La donna inizierà a dirle che si è illusa per anni di poter costruire qualcosa con lui, ma non ha ricevuto altro che delusioni. A quel punto arriverà Cihan che intimerà a Mine di non rivelare la sua identità. Quando Alya scoprirà tutto non avrà intenzione di far soffrire Mine e, visto che Cihan non riesce a prendere in mano la situazione lo farà lei, chiedendo il divorzio.