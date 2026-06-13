Fabio Fognini e Flavia Pennetta, una delle coppie più amate e celebrate del tennis italiano, hanno recentemente festeggiato un traguardo significativo: i loro dieci anni di matrimonio. Per celebrare le cosiddette nozze di alluminio, Flavia Pennetta ha organizzato una sorpresa indimenticabile per il marito, allestendo una festa speciale sulla suggestiva spiaggia di Sanremo. L'evento, caratterizzato da un'atmosfera intima e familiare, ha visto la partecipazione dei loro tre figli – Federico, Farah e Flaminia – insieme a parenti e amici più cari. La coppia ha voluto condividere questo momento di gioia sui propri canali social, regalando ai fan immagini di un'emozionante cerimonia di rinnovo delle promesse nuziali.

La celebrazione a Sanremo: un momento di pura emozione

L'ingresso degli ex tennisti alla festa è stato particolarmente toccante. Vestiti elegantemente di bianco, Fabio e Flavia hanno fatto il loro ingresso mano nella mano. Un dettaglio che ha reso la sorpresa ancora più speciale è stato l'arrivo di Fognini bendato, guidato dalla moglie e accompagnato dalle note evocative di "A mano a mano" di Rino Gaetano, ignaro di ciò che lo attendeva. Ad accoglierli, oltre ai figli, c'erano numerosi volti amici e familiari, tra cui Giada Lini, nota per essere stata la partner di ballo di Fabio Fognini durante la sua esperienza televisiva a "Ballando con le stelle", presente insieme al suo compagno Graziano Di Prima.

L'ambiente raccolto e l'affetto palpabile dei presenti hanno reso la giornata memorabile, sottolineando il forte legame che unisce la coppia e la loro cerchia più stretta. La scelta di Sanremo come cornice per questa ricorrenza ha aggiunto un tocco di personalizzazione e romanticismo all'intera celebrazione.

Una storia d'amore nata sui campi da tennis

La relazione tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini è sbocciata da una profonda e duratura amicizia, consolidatasi nel corso degli anni sui circuiti internazionali del tennis. Quella che era iniziata come una semplice intesa professionale si è trasformata in un legame sentimentale che li ha portati a fidanzarsi ufficialmente nel 2014. Il coronamento del loro amore è avvenuto con il matrimonio, celebrato nel giugno 2016 nella pittoresca località di Ostuni, in Salento.

Da quel momento, la loro unione si è arricchita con la nascita dei tre figli, che hanno completato la loro famiglia. La loro vicenda sentimentale è ampiamente riconosciuta come una delle più significative e apprezzate nel panorama dello sport italiano, rappresentando un esempio di come due carriere di successo possano armonizzarsi con una vita privata gestita con discrezione e profondo affetto.

Flavia Pennetta: la campionessa e la madre

Flavia Pennetta, nata a Brindisi nel 1982, è una figura iconica del tennis femminile italiano. La sua carriera è stata costellata di successi straordinari, tra cui spiccano gli undici titoli WTA in singolare e, in particolare, la storica vittoria agli US Open 2015, un trionfo che ha segnato un momento epocale per lo sport azzurro.

Ha inoltre raggiunto la vetta del ranking mondiale nel doppio, dimostrando una versatilità e un talento eccezionali. Nel momento più alto della sua carriera agonistica, Flavia ha preso la decisione di ritirarsi dal mondo del tennis professionistico, scegliendo di dedicarsi alla sua vita personale. Oggi, oltre ai suoi gloriosi meriti sportivi, è altrettanto nota per la splendida famiglia che ha costruito con Fabio Fognini, realizzando appieno il suo sogno di diventare madre di tre figli, un desiderio che, come ha rivelato, coltivava da ben prima di affermarsi come grande campionessa.