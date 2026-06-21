Un parere condiviso da molti è che il successo di Helena Prestes dipenderebbe anche dalla sua spontaneità, un lato del suo carattere che sembra aver conquistato sia i fan che le tantissime persone con le quali ha collaborato nell'ultimo anno e mezzo. Gabriele Miceli, noto fotografo siciliano, di recente ha speso bellissime parole per la modella, con la quale ha stretto una forte amicizia dopo uno shooting molto importante.

Parole al miele per Helena

Chi segue Helena da tempo saprà che ama lavorare con professionisti che stima e con i quali ha un rapporto d'amicizia, un po' com'è successo con Gabriele Miceli.

I sostenitori di Prestes sono a conoscenza della bella amicizia che la loro beniamina ha instaurato con il fotografo di origini siciliane, per questo lo interpellato spesso sull'argomento.

Qualche giorno fa, infatti, il ragazzo ha risposto così a chi gli ha chiesto cosa pensa della modella brasiliana: "Sono felice di aver conosciuto una persona squisita, generosa e super spontanea. Ci sarò sempre per lei, per qualsiasi problematica. Ci supporteremo a vicenda".

La reazione agli attacchi degli haters

Se da un lato Helena è amatissima dai fan e dalle persone che fanno parte della sua vita, dall'altro è vittima di attacchi quasi giornalieri da parte degli haters.

Anche se è passato molto tempo dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, Prestes continua ad essere presa da mira dagli utenti che non credono né in lei né nel suo legame con Javier.

L'altra sera, ad esempio, la modella era in live e non è riuscita a nascondere la delusione che prova tutte le volte che legge una cattiveria o un messaggio offensivo.

Il sostegno dei fan

Fortunatamente Helena può contare sull'affetto di migliaia di fan, gli stessi che in questi giorni si sono esposti per dimostrarle vicinanza.

"Siamo in tanti a volerti bene, non pensare agli haters", "Ragazze meravigliosa, lascia perdere gli odiatori del web", "Sempre con te", "Non devi giustificarti con nessuno", "Non essere triste, queste persone non ti meritano", "Mi ha fatto male vederti giù", "Pensa solo alla parte sana del fandom, il resto non conta" si legge su X.