Negli ultimi giorni Helena Prestes è finita al centro di una polemica che probabilmente non si sarebbe mai aspettata: sul web, infatti, c'è chi l'ha criticata per la sua passione per il paracadutismo. Stufa degli attacchi di chi non la conosce, la modella ha deciso di spiegare che c'è una netta differenza tra l'egoismo e il rischio e ha aggiunto che lei è libera di scegliere come vivere la sua vita.

Il messaggio che non passa inosservato

Lo scorso weekend Helena si è lanciata con il paracadute e ha coinvolto anche la sorella Mariana in quella che è stata una delle esperienze più belle della sua vita.

Il video che Prestes ha pubblicato sui social per documentare quella giornata, però, è stato preso di mira dagli utenti che non approvano questa sua passione e lo hanno fatto presente con commenti pungenti e critici.

La 35enne ha deciso di non rimanere in silenzio di fronte a tutto ciò, e il messaggio che ha postato su X per rispondere agli haters è stato apprezzato e condiviso da migliaia di persone.

Lo sfogo di Helena sui social

"Il paracadutismo non è egoismo, è una scelta personale. Si può discutere il livello di rischio, ma rischio ed egoismo non sono la stessa cosa", ha scritto Helena su X.

Questo sfogo della modella ha fatto il giro della rete e in tantissimi hanno deciso di esporsi per difenderla da quello che è considerato l'ennesimo attacco gratuito degli haters alla compagna di Javier.

L'affetto del fandom

Sono centinaia i commenti che i fan hanno inviato a Helena dopo questo sfogo, tutti a favore della sua libertà di scegliere come vivere senza dover essere giudicata.

"Hai ragione su tutto, il rischio c'è anche facendo una camminata per strada", "Gli sport estremi possono non piacere, ma non si giudica una persona che vuole praticarli", "Io trovo assurdo che lei debba dare spiegazioni su una cosa che riguarda la sua vita", "Lasciali perdere", "Parlano di una cosa che non conoscono", "Non meritano nemmeno le tue giustificazioni", "Fai ciò che ti fa stare bene", "Ognuno è libero di fare ciò che ama", "Sei una forza della natura, non ti curar di loro", "Io non lo farei, ma non mi permetterei mai di giudicare chi lo fa", si legge sul web in questi giorni.