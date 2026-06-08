A qualche giorno dalla pubblicazione degli ultimi episodi di The 50 Italia i personaggi del cast hanno cominciato a rilasciare dichiarazioni sull'esperienza che hanno vissuto diversi mesi fa. Helena Prestes, in particolare, ha scelto di rispondere con sottile ironia a chi l'ha definita una giocatrice spietata, antipatica e con manie di protagonismo nel corso di quello che dovrebbe essere stato il suo ultimo reality da concorrente.

Le critiche sul ruolo a The 50

In questo periodo Helena l'ha detto più volte che The 50 è stato il suo ultimo reality: dopo aver partecipato all'Isola dei famosi, a Pechino Express e al Grande Fratello, infatti, la 35enne ha deciso di dire "basta" a format di questo genere, perlomeno nel ruolo di concorrente.

Gli ultimi episodi del nuovo programma Amazon sono stati pubblicati qualche giorno fa, e dopo mesi d'attesa i personaggi del cast hanno avuto il via libera per parlarne.

In molti hanno concordato nell'affermare che Helena sarebbe stata tra i protagonisti assoluti della prima edizione italiana di The 50, ma nelle pagelle de Il Messaggero è stata definita una "giocatrice spietata, cinica, antipatica e con una spiccata mania di protagonismo".

La replica piccata di Helena

Domenica scorsa Helena ha pubblicato diversi tweet sull'esperienza a The 50, in particolare per rispondere a chi l'ha criticata.

"Antipatica, stratega e con manie di protagonismo? Ma perché? Era un gioco con un solo vincitore. L'unica cosa che ero e che non è stata citata è stanca ed esaurita", ha scritto Prestes tra il serio ed il faceto.

Nuovo video in arrivo su YouTube

L'altro giorno Helena ha invitato i fan a inviarle domande su The 50, e lei risponderà a tutto in un video che poi posterà su YouTube.

"Parleremo di tutto e vi darò il mio punto di vista. Non andrò contro nessuno, spiegherò soltanto il personaggio che ho voluto interpretare per quell'esperienza non sapevo di cosa si trattava", ha svelato la modella sul suo profilo X.

Prestes non ha vinto il reality Amazon (si è classificata seconda o terza, non è stato precisato), ma in questi giorni si sta parlando più di lei che del concorrente che è riuscito ad aggiudicarsi 42.100 euro di montepremi da devolvere ad un suo follower.