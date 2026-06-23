IlSole24OreTV, il canale televisivo del Gruppo Il Sole 24 Ore, celebra il suo primo anniversario con un’importante novità: a partire dal 24 giugno, sarà visibile al numero 63 del digitale terrestre. Questo posizionamento strategico, reso possibile grazie a un accordo con Gmh SpA, colloca l'emittente nel primo arco dei canali tematici nazionali. Il canale si conferma come punto di riferimento per l’autorevolezza, l’informazione e l’approfondimento offerti dal Gruppo Il Sole 24 Ore.

Nel corso del suo primo anno di attività, IlSole24OreTV ha ampliato significativamente la propria distribuzione, estendendosi oltre la televisione lineare per includere lo streaming, le piattaforme FAST e quelle OEM.

Questa strategia integrata permette di raggiungere un vasto pubblico su tutti i principali ecosistemi di fruizione. La concessionaria 24 Ore System beneficia di questa espansione, potendo ampliare l’offerta pubblicitaria dalla TV lineare al mercato della Connected TV (CTV), garantendo una copertura cross-platform tra ambienti televisivi e digitali.

Un palinsesto rinnovato e ricco di format originali

Il palinsesto di IlSole24OreTV si arricchisce con nuove produzioni originali e significative collaborazioni editoriali. L'offerta si concentra sia sui temi centrali dell’informazione economica e finanziaria, sia su linguaggi e passioni trasversali. Tra i format di punta spicca ‘Il Punto’, un programma quotidiano in diretta dalle redazioni de Il Sole 24 Ore, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12.

Questo appuntamento approfondisce in tempo reale i temi economici e finanziari del giorno, con analisi, ospiti e dati di Borsa, in collaborazione con Radiocor.

L’offerta si espande ulteriormente con la nuova serie ‘Confini’, prodotta da 24 Ore NextMed e dedicata a temi medico-scientifici, che debutterà il 25 giugno. A completare il quadro, programmi come ‘Rabona’, un talk calcistico condotto da Marialuisa Jacobelli; ‘Quattroruote’, il magazine premium sull’automotive condotto da Marco Pascali e prodotto da Editoriale Domus; ‘Chrono GP’, interamente dedicato alla Formula 1 e al motorsport; ‘Yacht Design’, esplorazione del mondo della nautica; e ‘HTSI Collection’, format televisivo del magazine How To Spend It, incentrato su arte, design, moda e lifestyle.

Consolidamento editoriale e strategia digitale

Federico Silvestri, Ceo del Gruppo Il Sole 24 Ore, ha sottolineato come questa evoluzione consolidi il ruolo di IlSole24OreTV come eccellenza editoriale e riferimento autorevole. Il canale si propone di offrire una narrazione chiara, approfondita e affidabile, spaziando dall’informazione alla cultura, dal lifestyle allo sport e all’intrattenimento intelligente. L'obiettivo è valorizzare la forza delle testate, le competenze e le diverse aree del Gruppo, insieme al contributo di partner qualificati, per interpretare la complessità del presente e stimolare il dibattito sul futuro.

Parallelamente al rafforzamento televisivo, IlSole24OreTV lancia una nuova strategia digitale, debuttando sui principali social network: YouTube, Instagram e TikTok.

Su queste piattaforme sarà implementato un piano editoriale dedicato, pensato per valorizzare il palinsesto attraverso contenuti "snack", reel, estratti dei programmi e produzioni native specifiche per ciascun canale, ampliando ulteriormente la portata e l'interazione con il pubblico.

Il contesto del digitale terrestre italiano è in continua evoluzione, caratterizzato da un progressivo passaggio allo standard DVB-T2 che introduce maggiore qualità visiva e nuove opportunità per i canali tematici in alta definizione. La nuova numerazione 63 per IlSole24OreTV si inserisce in questo scenario di riorganizzazione delle frequenze e degli archi tematici, contribuendo ad arricchire l'offerta televisiva nazionale.

Questa dinamica riflette l'adattamento dell'ecosistema televisivo alle esigenze di un pubblico che ricerca sempre più qualità, accessibilità e varietà dei contenuti, un quadro in cui la strategia multi-piattaforma di IlSole24OreTV si colloca perfettamente.