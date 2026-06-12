Serhat e Yildiz sanno sul punto di baciarsi nella puntata de L'Erede di venerdì 19 giugno: quando lei andrà via dalla sua stanza, lascerà credere di aver avuto un momento di intimità con suo marito.

Le anticipazioni tv rivelano che la voce arriverà a Melek che sarà a dir poco furiosa con Serhat: Yildiz collezionerà un'altra piccola vittoria.

Serhat pronto alla cerimonia de L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che Yildiz farà di tutto per essere la moglie perfetta, indosserà gli abiti tipici e porterà a Serhat gli effetti personali del defunto padre che gli serviranno per la cerimonia in cui verrà proclamato come erede.

Serhat prenderà con sé solo il komboloi e andrà fuori dove ci saranno già tutti gli uomini del villaggio ad aspettarlo e accoglierlo per la cena. Mentre tutti saranno fuori, Sultan andrà da Melek e la avvertirà del fatto che i suoi genitori hanno chiamato la polizia e li hanno denunciati per rapimento. "Se farai vergognare la mia famiglia", dirà Sultan, toglierò la vita a tua madre e tuo padre. Quando gli agenti irromperanno alla villa con Hilmi e Nergis, Melek uscirà dalla villa in abito tradizionale e rivendicherà il suo ruolo. "Sono la moglie di Serhat e questa è la mia famiglia", dirà la donna prendendo con fierezza la mano di suo marito. Yildiz rientrerà in casa sconfitta e amareggiata, ignara che Melek abbia agito solo per il ricatto della suocera.

La mossa di Yildiz creerà un'altra crepa tra Melek e Serhat

Nella puntata de L'Erede di venerdì 19 giugno, appena la polizia andrà via, Melek si allontanerà da Serhat e rifiuterà di restare con lui. Dopo la cena, l'uomo andrà alla porta della sua amata in lacrime, ma lei resisterà e non gli aprirà. Serhat tornerà nella sua stanza e Yildiz sarà pronta a raggiungerlo. La seconda moglie di Serhat sarà molto affettuosa e porterà la benda per medicare la ferita alla mano. "Tutti dormono, ti aiuterò io", dirà Yildiz. Serhat sarà senza camicia e gli sguardi tra i due lasceranno intendere che non c'è affatto indifferenza. I due parleranno del passato, quando le loro famiglie hanno deciso le loro nozze.

Yildiz gli dirà che non smetterà mai di sperare e Serhat si avvicinerà e la guarderà intensamente, quasi sul punto di baciarla, ma poi le dirà di andare via. Yildiz uscirà dalla stanza di Serhat e quando incontrerà Kevser fingerà di essere stata in intimità con Serhat. L'indomani, quando Melek verrà a saperlo andrà su tutte le furie.