Quella di Teresa e Vera sarà un'amicizia destinata a finire nelle prossime puntate de La Promessa: la partenza di Lope creerà una frattura insanabile tra le due ragazze.

Le anticipazioni rivelano che Vera e tutti i suoi colleghi odieranno Teresa perché la crederanno responsabile del licenziamento di Lope. Nessuno saprà che è stato il cuoco a chiedere a Teresa in segreto di mandarlo via perché lui non avrà il coraggio di andare.

La bugia e l'addio di Lope a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'amicizia tra Vera e Teresa subirà una frattura insanabile a causa di Lope.

Tutto avrà inizio nella quinta stagione della soap spagnola, quando il pubblico ritroverà la servitù del palazzo De Lujan completamente cambiata, soprattutto nei rapporti. Innanzi tutto, si noterà subito l'assenza di Lope che lascerà un alone di mistero sul motivo del suo allontanamento dal palazzo. La cosa che più sorprenderà, tuttavia, sarà il personale completamente ostile a Teresa. Quest'ultima, diventata la nuova governante del palazzo, sarà in seria difficoltà perché le amicizie di un tempo saranno soltanto un lontano ricordo. A serbare maggiormente rancore per Teresa sarà Vera che non le rivolgerà più la parola se non per scopi puramente lavorativi. La ragazza, infatti, attribuirà a Teresa la partenza di Lope, appena licenziato, e la conseguente fine della loro storia d'amore.

Teresa si sacrificherà per proteggere Lope

Nelle prossime puntate de La Promessa, la grande amicizia tra Vera e Teresa non esisterà più. Tra le due ragazze ci sarà solo un freddo rapporto di lavoro e questo farà soffrire moltissimo Teresa. Ma perché succederà tutto questo? In un primo momento sembrerà che Lope abbia tradito Vera con Teresa, anche perché ci sarà Cristobal che tenterà di convincere la governante a parlare con la sua amica e chiarirsi. Poi, però, si scoprirà che Lope è stato licenziato e quindi Vera crede che Teresa le abbia voltato le spalle una volta raggiunto il posto da governante. La realtà sarà diversa da come appare: emergerà che Lope ha chiesto espressamente a Teresa di licenziarlo perché lui non aveva il coraggio di andarsene, ma questo Vera non lo immaginerà nemmeno. Un favore che costerà molto caro alla nuova governante che sarà odiata da tutti.