Mediaset ha ufficialmente confermato la permanenza di Mario Giordano e del suo programma, ‘Fuori dal Coro’, su Rete 4 per la prossima stagione televisiva. Questa decisione smentisce le indiscrezioni che circolavano da giorni riguardo un possibile trasferimento del talk di approfondimento su un'altra rete del gruppo, mantenendo la sua tradizionale collocazione nella prima serata della domenica.

La conferma di ‘Fuori dal Coro’ su Rete 4

Il giornalista continuerà dunque a guidare la trasmissione che si è affermata come un punto di riferimento per il pubblico di Rete 4, grazie ai suoi approfondimenti e alle inchieste.

Le voci di un potenziale trasloco erano emerse in un contesto di presunta riorganizzazione del palinsesto Mediaset, in particolare a seguito dell'annunciato arrivo di Milo Infante. Molti avevano ipotizzato che l'ingresso di Infante potesse innescare una vera e propria rivoluzione nella programmazione della domenica sera, mettendo in discussione la posizione di ‘Fuori dal Coro’. La conferma ufficiale da parte dell'azienda, tuttavia, pone fine a queste speculazioni, garantendo la continuità del format nella sua sede storica.

Le ipotesi scartate e le prospettive future

Prima dell'annuncio, diverse ricostruzioni giornalistiche avevano delineato scenari alternativi per il futuro di ‘Fuori dal Coro’.

Tra le ipotesi più discusse vi era un possibile spostamento del programma su Italia 1, oppure una significativa revisione della sua struttura, talvolta legata a presunti tagli di budget. Queste indiscrezioni avevano generato incertezza non solo tra il pubblico, ma anche all'interno della redazione del programma. La scelta di Mediaset di mantenere Mario Giordano al timone e il programma su Rete 4 rappresenta un segnale di stabilità e fiducia. Resta ora da osservare come si evolverà il palinsesto complessivo della rete e quali saranno gli spazi dedicati a nuovi volti o format, inclusa l'integrazione di Milo Infante, senza intaccare la consolidata presenza di ‘Fuori dal Coro’.