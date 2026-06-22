La Rai ha annunciato la chiusura di Via dei Matti numero 0, il popolare programma condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni. I conduttori stessi hanno confermato il 22 giugno 2026, tramite video social e un post Facebook, che il progetto non sarà rinnovato. Dalla stessa data, Rai3 trasmetterà repliche.

Bollani e Cenni hanno ripercorso i cinque anni di trasmissione, descrivendoli quali “musica, emozioni e condivisioni”. Hanno espresso profonda gratitudine al pubblico, evidenziando la “cura e attenzione davvero commovente” con cui gli spettatori hanno seguito lo show, ringraziando “con tutto l’amore” chi li ha sostenuti.

Il format di Via dei Matti N°0

Via dei Matti N°0 si è affermato come punto di riferimento per la divulgazione musicale. Trasmesso su Rai3 dal 2021, il programma ha realizzato 51 episodi, l'ultimo il 20 febbraio 2026. Ogni puntata, di circa 25 minuti, ha offerto un viaggio nella storia della musica, grazie alla guida di Valentina Cenni e Stefano Bollani.

Il format combinava racconti, esecuzioni musicali dal vivo, improvvisazioni e incontri con ospiti speciali. Questa formula ha saputo unire divulgazione e intrattenimento, presentando episodi dedicati a grandi compositori e protagonisti del panorama musicale. Lo stile informale e accessibile ha creato un forte legame con gli spettatori.

L'eredità culturale del programma

Con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla musica e ai suoi artisti, Via dei Matti N°0 ha ospitato, in cinque stagioni, numerosi artisti, dai musicisti classici agli interpreti contemporanei, con testimonianze e performance esclusive. Il programma ha riscosso ampio consenso da critica e pubblico, posizionandosi tra le proposte culturali e musicali più apprezzate del palinsesto Rai3.

La decisione Rai di interrompere la produzione segna una significativa cesura nella programmazione musicale della rete. Gli spettatori potranno comunque rivedere le puntate grazie alle repliche su Rai3 e alla disponibilità degli episodi passati sulla mediateca digitale.