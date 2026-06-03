Le anticipazioni di Racconto di una notte, annunciano colpi di scena negli episodi in onda da lunedì 8 a domenica 14 giugno su Canale 5. Le puntate sono dominate da scelte impulsive, rancori che riemergono e un equilibrio familiare che si sgretola attorno a Mahir, Canfeza e Selim, mentre ogni tentativo di pace si trasforma in un detonatore emotivo.

Mahir e Canfeza intrappolati tra paure, fraintendimenti e un matrimonio che nasce già ferito

Mahir prova a sottrarre Canfeza alla morsa di Selim, ma la giovane, paralizzata dalle minacce rivolte alla nonna, non trova il coraggio di seguirlo.

Quel rifiuto, che per lei è sopravvivenza, per lui diventa un colpo al cuore: Mahir si convince di essere stato ingannato e si allontana, mentre Canfeza resta chiusa in una spirale di timore e dipendenza dal padre Kursat, unico a tentare di proteggerla. La situazione precipita quando Selim, durante un tentativo di fuga, viene ferito gravemente e portato in ospedale. Nel frattempo Mahir scopre il tradimento di Orhan, rientra nelle forze dell’ordine e si ritrova immerso in una rete di manovre oscure che coinvolge Rasit. Nonostante il caos, le nozze tra Mahir e Canfeza si celebrano, ma l’unione nasce già incrinata: lui si chiude, respinge ogni gesto, si allontana emotivamente; lei tenta di ricucire, ma ogni passo diventa un nuovo scontro, un sospetto, un dolore che si aggiunge al precedente.

Selim torna in piedi e scatena una nuova ondata di conflitti nella villa

Quando Selim supera la fase critica, la sua prima reazione è preparare una vendetta feroce contro Mahir. La villa, già carica di tensioni, diventa un campo minato: emergono segreti sepolti, vecchie rivalità riprendono forza e i rapporti familiari si sfaldano sotto il peso di ricatti e minacce. Canfeza, logorata da un matrimonio che non trova un punto d’incontro e da un ambiente sempre più ostile, valuta più volte di lasciare tutto. Ogni tentativo di dialogo con Mahir si infrange contro la sua freddezza, mentre le pressioni esterne rendono impossibile qualsiasi tregua. In questo clima, la sete di vendetta di Selim, la fragilità emotiva di Canfeza e la distanza crescente di Mahir diventano i tre elementi che ridisegnano completamente gli equilibri della settimana.