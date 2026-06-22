Mancano circa due mesi dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne e sul web stanno già circolando i nomi dei personaggi famosi che potrebbero essere scelti come tronisti. Secondo quanto ha svelato Deianira Marzano su Instagram, infatti, un ex del Grande Fratello avrebbe fatto un colloquio conoscitivo per questo ruolo e i nomi più gettonati sarebbero quelli di Omer Elomari e Raul Dumitras.

Il retroscena sul cast di Uomini e donne

La prossima edizione di Uomini e donne debutterà su Canale 5 a settembre, ma i fan sanno che le registrazioni delle nuove puntate cominceranno gli ultimi giorni di agosto.

In questo periodo, dunque, la redazione è alla ricerca dei protagonisti della stagione 2026/2027, in particolare dei ragazzi che cercheranno l'anima gemella comodamente seduti sulla poltrona rossa del dating-show.

"Un ex gieffino avrebbe sostenuto un colloquio conoscitivo per il trono", ha svelato Deianira Marzano senza fare il nome dell'ex concorrente del reality che tra qualche mese potrebbe diventare tronista.

Almeno se omer va sul trono la discesa delle 8.000 ragazze sarà reale pic.twitter.com/Bx3F0pTMEE — Giulia (@Giuli95G) June 21, 2026

I candidati alla poltrona rossa

Sul web stanno circolando i nomi degli ex del GF che potrebbero essere nel cast della nuova edizione di Uomini e donne, e i più gettonati sono due.

Si vocifera che la redazione potrebbe scegliere di puntare su Omer, tra i protagonisti dell'ultima stagione Nip del reality Mediaset: il ragazzo è tornato single da un paio di mesi (era legato all'ex gieffina Rasha) e a settembre potrebbe rimettersi in gioco.

Non sarebbe da escludere neppure Raul, che dopo Temptation potrebbe seguire le orme della ex Martina accomodandosi sulla poltrona rossa del dating-show di Canale 5.

Gli altri nomi in lizza

I fan di Uomini e donne danno quasi per scontata la presenza di un ex corteggiatore nel cast della prossima edizione, ovvero qualcuno che non è stato scelto.

Nell'elenco dei possibili nuovi tronisti c'è il nome di Matteo Stratoti (pretendente di Sara Gaudenzi), ma anche quello di Martina Calabrò (non scelta di Ciro Solimeno).

Tra gli spettatori c'è chi gradirebbe vedere in questo ruolo Raffaella Scuotto, ex di Brando Ephrikian e tra le corteggiatrici più amate degli ultimi anni.