Le riprese della nuova edizione di Uomini e donne inizieranno tra poco più di due mesi, ma sul web si sta già parlando di chi potrebbe essere confermato del cast di quest'anno. Una teoria condivisa da molti è quella secondo la quale la maggior parte delle dame che non hanno trovato l'amore in questa stagione potrebbero essere convocate per le registrazioni di fine agosto: tra queste ci sarebbero Gemma Galgani, Gloria Nicoletti, Cristina Tenuta e c'è anche chi non esclude il possibile ritorno di Ida Platano dopo due anni d'assenza.

I nomi in lizza per il parterre Over

Ogni anno in questo periodo i fan di Uomini e donne si interrogano sulle scelte che farà la redazione durante la pausa, soprattutto sui componenti del parterre Over da riconfermare nella nuova edizione.

Sui social sono in tanti a concordare sul fatto che il dating-show potrebbe ripartire con un cast rinnovato solo in parte, quindi con un mix di veterani e new entry.

Tra le dame della stagione 2026/2027 dovrebbero esserci tutte quelle che non hanno ancora trovato l'anima gemella: da Gemma (che sarebbe alla suo 17° anno nel programma) a Gloria, da Cristina a Sabrina, fino ad arrivare a Rosanna.

L'incontro tra Gemma e Ida fa discutere

Nell'ultimo periodo sul web ha ripreso piede una teoria sul cast della prossima edizione di Uomini e donne: secondo rumor ancora tutti da confermare, Ida potrebbe tornare dopo due anni d'assenza.

La parrucchiera, infatti, sarebbe ancora single e c'è chi si dice convinto del fatto che a fine agosto potrebbe annunciare il suo rientro ufficiale nel parterre Over, proprio accanto all'amica Gemma.

A proposito di questo, lo scorso weekend le due dame si sono incontrate e hanno trascorso un'intera giornata insieme: secondo alcuni fan, questa reunion potrebbe essere un "antipasto" di quello che potrebbe accadere tra poco più di due mesi all'interno degli studi Elios.

Cinzia fuori da Uomini e donne 2026/2027

Ad oggi, 16 giugno, nella lista delle dame che potrebbero essere confermate nella nuova edizione di Uomini e donne non c'è Cinzia.

Da circa un mese, infatti, la discussa protagonista del trono Over è legata a Marco (anche lui cavaliere del programma) e ciò la esclude automaticamente dal cast della prossima stagione.