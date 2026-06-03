Le registrazioni di Uomini e donne sono terminate da poche settimane, ma Cinzia Paolini ha già offerto molti spunti di discussione ai curiosi. In questo periodo, infatti, la dama è stata avvistata in compagnia di Marco Troniani a Salerno, poi ha condotto un evento nella sua città e si è diplomata: nella tesi, inoltre, la protagonista del trono Over ha inserito una dedica al programma di Canale 5 e a tutte le persone che ci lavorano, in primis a Maria De Filippi.

Il gesto della dama di Uomini e donne

Negli ultimi giorni Cinzia è passata dal condurre Miss Lusso 2026 a diplomarsi, documentando il tutto sui social.

Tramite il suo profilo Instagram, infatti, la dama di Uomini e donne ha informato fan e curiosi del fatto che è riuscita a concludere il percorso di studi che aveva cominciato tempo fa e del quale ha parlato spesso in studio.

A far discutere, però, è stata soprattutto la dedica che la protagonista del trono Over ha fatto al dating-show e a chi ci lavora.

"Alla mitica Maria nazionale e alla redazione, mi hanno regalato un'esperienza indescrivibile e forte. Grazie a questo percorso mi sono riscoperta una donna migliore", ha scritto Paolini nella sua tesi.

L'avvistamento con Marco a Salerno

In questa dedica Cinzia non ha incluso Marco, ovvero il cavaliere che ha frequentato negli ultimi mesi e con il quale è stata avvistata dopo la fine delle registrazioni di Uomini e donne.

Stando a quello che hanno raccontato le persone che hanno incrociato la coppia a Salerno, le recenti tensioni sarebbero già acqua passata: si dice che tra i due sarebbe tornato il sereno e che la dama avrebbe deciso di dare un'altra possibilità all'uomo che le ha dichiarato amore davanti alle telecamere di Canale 5.

Incerto il futuro nel dating-show

Cinzia sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Uomini e donne? I fan se lo augurano, ma molto dipenderà da quello che accadrà tra lei e Marco durante le vacanze.

Qualora i due decidessero di fidanzarsi ufficialmente, infatti, a settembre non potrebbero riaccomodarsi nel parterre perché avrebbero il cuore già impegnato, ma da qui all'inizio delle riprese della prossima stagione può ancora accadere di tutto.