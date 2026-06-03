Le prossime puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 saranno dure per Yildiz, che si ritroverà senza lavoro e sarà pronta a mettere a rischio tutto il suo denaro pur di ricominciare da capo. Dopo la causa legata alle puree ElmaCan, la donna sceglierà di affidare i suoi 5 milioni di dollari al socio in affari di Kerim, mantenendo però il segreto con tutti.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz nei guai, licenziata e denunciata

Yildiz accetterà la proposta di Zehra e Akın di vendere online le puree ElmaCan. Un progetto nato con l’idea di costruire qualcosa di suo, ma che finirà rapidamente fuori controllo.

Sarà proprio a causa di questa mossa azzardata che alla villa arriverà il signor Bülent, deciso a parlarle in privato. Fin dalle prime parole, il tono sarà duro: “Purtroppo è successo qualcosa di molto grave”.

Yildiz resterà sorpresa quando l’uomo le comunicherà che l’azienda è finita nei guai proprio a causa sua. Proverà a difendersi spiegando: “Ma i tubetti ElmaCan li ho inventati io”. La risposta di Bülent, però, sarà distaccata: “I diritti appartengono a noi. Quello che ha fatto non è legale”.

La situazione precipiterà quando il dirigente le annuncerà il licenziamento e una causa legale contro di lei. Yildiz reagirà con disperazione. Nonostante tenti di sistemare tutto proponendo di eliminare le vendite online, non ci sarà alcuna possibilità di rimediare.

Bülent le farà capire che la decisione dell’azienda è definitiva: “Le auguro buona fortuna. Gli avvocati dell’azienda la contatteranno”.

Spoiler Forbidden Fruit: il dramma di Yildiz dopo il licenziamento

Dopo aver ascoltato quelle parole, Yildiz sarà devastata. Appena rimasta sola con gli altri, rischierà persino di svenire: “Aiutatemi, prendetemi per le braccia o cado. Mi hanno licenziata". Chi le starà vicino faticherà a credere che sia successo davvero, ma Yildiz sarà umiliata da quanto accaduto.

Yildiz investe 5 milioni di dollari

Senza lavoro, Yildiz capirà di dover reagire. Convinta di non poter più contare su nessuno, penserà di investire i 5 milioni di dollari che possiede in banca per costruirsi un nuovo futuro.

La donna incontrerà il socio in affari di Kerim e gli affiderà tutto il suo denaro, chiedendogli il massimo riserbo sull’operazione.

Yildiz compie un errore pericoloso

La scelta di Yildiz potrebbe però rivelarsi molto più pericolosa del previsto. La protagonista della soap opera turca agirà completamente da sola, senza informare Halit né le persone a lei più vicine, aumentando il rischio di commettere un errore gravissimo.