Marcello Messina e Giada Rizzi si sono lasciati: è questa la notizia che sta impazzando tra i fan di Uomini e donne da qualche giorno. Interpellato da Isa&Chia sulle voci che lo volevano di nuovo in crisi con la compagna, il cavaliere si è sbilanciato affermando che tra loro è finita per sempre e che non ci sarebbero i margini per un ritorno di fiamma.

Le parole del cavaliere di Uomini e donne

In questi giorni sul web non si sta parlando solo della nuova crisi tra Cinzia e Marco (annunciata da lei sui social), ma anche di una coppia che si è detta addio dopo un lungo tira e molla.

Nell'ultimo periodo si è detto e scritto di tutto su Marcello e Giada, in particolare sul gelo che è calato tra loro da un un momento all'altro.

Se l'ex dama di Uomini e donne non si è ancora esposta sull'argomento, il cavaliere ha risposto così a chi gli ha chiesto cosa sta succedendo tra lui e la compagna: "La nostra storia è finita definitivamente".

Stando a questa breve ma inequivocabile dichiarazione, dunque, stavolta la decisione di lasciarsi sarebbe condivisa da entrambi e non ci sarebbero le basi per l'ennesimo ritorno di fiamma.

Il sentimento nato davanti alle telecamere

Marcello e Giada si sono conosciuti negli studi di Uomini e donne un paio d'anni fa: a distanza di pochi mesi dall'inizio della loro frequentazione, la dama ha sorpreso tutti chiedendo al cavaliere di andare via insieme.

Successivamente i due sono tornati come ospiti per parlare del loro rapporto e nell'ultima occasione per annunciare che erano andari a convivere.

Tra i protagonisti del trono Over ci sono stati diversi alti e bassi, in particolare un periodo di profonda crisi che erano riusciti a superare.

Il possibile ritorno a settembre

Tra i fan di Uomini e donne c'è già chi si sta chiedendo se Marcello e Giada torneranno in studio dopo l'estate: i due potrebbero partecipare alle puntate della nuova edizione sia per un confronto post rottura che per rimettersi alla ricerca di un'altra anima gemella.

Maggiori informazioni a riguardo trapeleranno solo a ridosso dell'inizio delle riprese, quindi tra un paio di mesi quando le dame e i cavalieri del cast raggiungeranno Roma per registrare.