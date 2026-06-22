Le trame delle puntate americane di Beautiful che saranno in onda prossimamente in prima visione su Canale 5 rivelano che Finn dirà a Steffy che Bridget e la dottoressa Buckingham hanno scoperto che Liam Spencer ha poco tempo di vita per una grave malattia. La donna avrà il difficile compito di informare l'ex marito della terribile diagnosi.

Bridget e la dottoressa Buckingham scoprono che Liam ha un tumore

Liam scapperà dall'ospedale per recarsi a casa dove Kelly lo sta aspettando per il ballo di fine anno scolastico. L'uomo non ascolterà i pareri dei dottori che lo inviteranno a rimanere a letto a causa delle sue condizioni di salute.

Bridget e la dottoressa Buckingham scopriranno che Liam è affetto da una brutta malattia a causa di una massa tumorale che comprime il cervello. Le due donne riveleranno a Finn che il giovane Spencer a poco tempo di vita. I tre penseranno di sottoporre il loro paziente ad una cura sperimentale per avere qualche chance di salvarlo.

Steffy informa lo Spencer della terribile diagnosi

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la serata tra Liam e Kelly risulterà meravigliosa nonostante la terribile diagnosi. Finn, intanto, avvertirà Steffy di quanto scoperto da Bridget e Grace, scatenando il panico generale. La figlia di Ridge apparirà scettica di fronte alla diagnosi infausta per poi avere il compito ingrato di informare l'ex marito della verità.

Finn deciderà di raggiungere la casa sulla scogliera per aiutare Liam e Steffy ad affrontare la triste notizia. La donna parlerà con lo Spencer, che apparirà visibilmente scosso ma desideroso di combattere con tutte le forze per trovare una cura. L'uomo non avrà nessuna intenzione di dire addio a sua figlia Kelly e alla sua calorosa famiglia che ha cercato di tenere unita nonostante tutti.

Steffy è tornata a lavoro dopo la prigionia

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a fine giugno su Canale 5, Poppy è uscita dal carcere dopo essere stata scagionata dall'accusa di aver ucciso Tom e Hollis. La donna è rimasta sconvolta dopo aver scoperto che la responsabile degli assassini è sua figlia Luna, che è stata portata in carcere per aver anche rapito e rinchiuso Steffy all'interno di una gabbia di ferro.

Intanto la notizia dell'arresto di Luna ha sconvolto Rj. Il giovane si è sentito in colpa per aver portato in casa una criminale. Anche Poppy non ha capito per quale motivo sua figlia sia diventata così inaffidabile. Bill ha cercato di consolare la donna sebbene invano. Steffy è voluta tornata subito al lavoro nonostante sia provata dalla prigionia. Finn, invece, è stato definito un eroe per aver salvato la vita della moglie.