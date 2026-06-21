La rottura tra Marcello Messina e Giada Rizzi, ex volti del trono over di Uomini e Donne, è ormai ufficiale. Dopo giorni di movimenti sospetti sui social, foto sparite e silenzi improvvisi, la crisi è esplosa in modo definitivo. Prima alcune indiscrezioni hanno parlato di un allontanamento già in corso, poi è arrivata la conferma diretta da parte di Marcello, che ha messo fine a ogni dubbio. La coppia, che aveva già superato una separazione in passato, questa volta sembra non avere più margini di recupero.

Giada lascia la casa, Marcello resta solo: le indiscrezioni raccontano settimane di distanza

Le prime voci sono nate dai social, dove diversi utenti avevano notato che Marcello e Giada non si seguivano più. A quel punto, un aggiornamento diffuso da Opinionista Social ha aggiunto dettagli importanti: secondo fonti vicine alla coppia, Giada avrebbe lasciato l’abitazione condivisa già da qualche settimana, trasferendosi temporaneamente in una pensione insieme ai suoi due figli. La scelta di cercare una nuova casa, mostrata anche in una sua stories, sembrerebbe confermare che la separazione non è recente ma maturata nel tempo. Marcello, invece, sarebbe rimasto nella casa in cui vivevano insieme, mentre sui social ha rimosso tutte le foto con lei, un gesto che ha sancito pubblicamente la chiusura.

Le motivazioni, secondo le stesse fonti, sarebbero legate alle dinamiche che avevano già portato alla loro prima rottura: incomprensioni mai del tutto superate e un equilibrio di coppia che, nonostante il tentativo di ricostruzione, non ha retto.

La conferma ufficiale: Marcello rompe il silenzio e chiude ogni possibilità di ritorno

Se le indiscrezioni avevano già delineato un quadro chiaro, la conferma definitiva è arrivata da Marcello stesso, che ha scelto Isa e Chia per chiarire la situazione. L’ex cavaliere ha pronunciato una frase che non lascia spazio a interpretazioni: ''La nostra storia è finita definitivamente". Una dichiarazione netta, che chiude ogni spiraglio e conferma che questa volta la separazione non è una pausa, ma un punto di arrivo. Mentre Giada cerca una nuova sistemazione e Marcello resta nella casa che condividevano, i fan sperano ancora in un chiarimento, ma le parole di lui sembrano non lasciare margini.