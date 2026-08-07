Le prossime puntate di Far Away in onda su Canale 5 saranno caratterizzate da momenti di grande tensione per la famiglia Albora. Al centro delle trame ci sarà il piccolo Deniz, che finirà in una situazione estremamente pericolosa dopo essersi allontanato senza avvisare nessuno. La sua improvvisa scomparsa getterà nel panico Alya e Cihan, dando il via a una disperata corsa contro il tempo che porterà alla luce sospetti, paure e verità rimaste nascoste fino a quel momento. Nel corso degli episodi, inoltre, Cihan arriverà persino a sequestrare Ugur, convinto che l'uomo possa essere coinvolto nella sparizione del bambino.

Una convinzione destinata però a rivelarsi sbagliata, mentre il pericolo per Deniz diventerà sempre più concreto.

Deniz scompare e Cihan punta il dito contro Ugur

Tutto avrà inizio quando Deniz manifesterà ancora una volta il desiderio di rivedere Firfir, il pony a cui si è affezionato e che considera un vero amico. L'entusiasmo del bambino crescerà di ora in ora, al punto da non riuscire più ad aspettare il momento stabilito per la visita. Quando a villa Albora ci si accorgerà della sua improvvisa assenza, scatterà immediatamente l'allarme. La preoccupazione lascerà presto spazio ai sospetti, soprattutto da parte di Cihan, che temerà un possibile rapimento legato ai segreti che coinvolgono la sua famiglia.

Convinto che Ugur possa sapere qualcosa sulla scomparsa del piccolo, Cihan deciderà di agire senza esitazioni. L'uomo rintraccerà il cardiologo e lo sottoporrà a un duro interrogatorio, arrivando a trattenerlo contro la sua volontà pur di ottenere risposte. Ben presto, però, capirà di aver seguito una pista sbagliata: Ugur non ha alcun coinvolgimento nella vicenda e Deniz è scomparso per motivi completamente diversi.

Il bambino cade nel fiume: Cihan si tuffa per salvarlo

La svolta arriverà quando emergerà un dettaglio apparentemente insignificante. Ricostruendo gli ultimi movimenti del nipote, Cihan comprenderà che Deniz potrebbe aver deciso di raggiungere da solo Firfir, seguendo il percorso effettuato da alcuni venditori ambulanti passati davanti alla villa.

Insieme ad Alya, Kaya e Nare, Cihan si lancerà così alla ricerca del bambino. Dopo momenti di forte apprensione, il gruppo riuscirà finalmente a individuarlo. Deniz avrà ancora con sé alcune carote portate appositamente per il suo pony, ma proprio quando tutto sembrerà risolto si consumerà il dramma. Alla vista della madre, il piccolo perderà l'equilibrio e finirà nelle acque di un fiume. La situazione apparirà immediatamente critica e Cihan non esiterà un istante: si getterà in acqua per raggiungere il bambino, seguito da Kaya. Grazie al loro intervento, Deniz verrà tratto in salvo prima che la situazione degeneri. Lo spavento sarà enorme per tutta la famiglia e lascerà un segno profondo nei protagonisti.

In particolare, l'incidente contribuirà ad avvicinare Alya e Sadakat, che metteranno momentaneamente da parte tensioni e incomprensioni, stringendosi in un abbraccio carico di emozione dopo aver temuto il peggio per il piccolo Deniz.