Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, le parole pronunciate da Ender contro Yildiz avranno conseguenze devastanti. Dopo aver ascoltato l'accusa secondo cui la futura moglie sarebbe ancora innamorata di Kerim, Halit prenderà una decisione destinata a cambiare tutto e avvierà una battaglia legale per ottenere l'affidamento del piccolo Halit Can.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Ender rompe con Yildiz e torna da Halit

Ender si presenterà da Halit dopo il duro scontro avvenuto alla villa. La donna proverà a minimizzare quanto accaduto la sera precedente, sostenendo che il caos scoppiato davanti a Yildiz sia stato soltanto un incidente.

"L'unica persona con cui devo scusarmi sei tu, Halit. Non volevo metterti in una situazione del genere", gli dirà.

Halit ascolterà le sue parole, ma apparirà più interessato a capire cosa abbia provocato l'improvvisa rottura tra Ender e Yildiz. Ender, però, eviterà di approfondire l'argomento e attribuirà tutto all'atteggiamento dell'ex amica, definendola ingrata e infantile.

Halit vuole togliere il figlio a Yildiz

Dopo l'incontro con Ender, Halit riceverà nel suo ufficio l'avvocato Metin. L'uomo gli comunicherà che tutta la documentazione necessaria è pronta e che manca soltanto la sua autorizzazione per procedere.

Emergerà così il vero piano di Halit: avviare una causa per ottenere l'affidamento di Halit Can.

Tra gli elementi che intende utilizzare contro Yildiz ci saranno la recente condanna economica subita dalla donna, il pignoramento arrivato alla villa e la vendita di alcuni beni di valore senza averne parlato con lui.

L'obiettivo sarà dimostrare che Yildiz non rappresenta un ambiente adeguato per la crescita del bambino.

Erim scopre il segreto di Yildiz e urla al padre

A spiegare l'origine di questa decisione sarà un salto nel passato. Grazie a un flashback si scoprirà l'esatta reazione di Halit ed Erim di fronte alle pesanti accuse lanciate da Ender contro Yildiz, sentite di nascosto.

"Tu sposi Halit soltanto per i suoi soldi. E sei ancora follemente innamorata di Kerim", accuserà Ender.

Quelle parole tormenteranno Erim fino a spingerlo a esplodere davanti al padre.

"Come ha potuto fare una cosa del genere?", urlerà furioso. Il ragazzo sarà sconvolto all'idea che Yildiz possa aver tradito la fiducia di Halit.

Halit dichiara guerra a Yildiz

Di fronte alla rabbia del figlio, Halit manterrà il sangue freddo, ma rivelerà di avere già un piano. L'uomo inviterà Erim a non parlare con nessuno di quanto ha sentito e gli spiegherà che la priorità è proteggere il fratellino.

"Tuo fratello non crescerà accanto a questa donna. Non lo permetterò mai", affermerà.

Parole che anticipano una guerra contro Yildiz. Convinto di essere stato tradito, Halit sarà pronto a colpirla nel modo più doloroso possibile: cercando di portarle via il figlio.