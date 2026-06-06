A circa tre settimane dalla fine delle registrazioni di Uomini e donne Mario Lenti ha rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni e ha detto cose molto interessanti su alcuni ormai ex "colleghi" di parterre. Sulle pagine del nuovo numero del settimanale Mio, dunque, il cavaliere ha definito Cinzia Paolini una persona falsa e poco affidabile, invece di Marco Troiani ha detto che gli avrebbe fatto pena in diverse occasioni.

L'addio definitivo e le critiche a Cinzia

Anche se le riprese di Uomini e donne sono in stand-by almeno fino alla fine di agosto, alcuni componenti del cast stanno continuando ad intrattenere i curiosi con segnalazioni e interviste.

Mario, ad esempio, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto pungenti sulla dama che ha frequentato nel corso dell'edizione che si è conclusa lo scorso 22 maggio.

"Di Cinzia ho capito che recita una parte e che non cambierà mai. Ho chiuso definitivamente con lei, infatti dopo l'ultima registrazione non ci siamo più cercati"; ha detto uno dei protagonisti indiscussi della stagione 2025/2026 del popolare dating-show.

Il parere su Marco

In questa recente intervista Mario ha parlato anche del cavaliere con il quale ha rivaleggiato nell'ultimo periodo a Uomini e donne, Marco.

"Penso che è una persona insicura, vedo le cose in maniera molto diversa da lui. Mi ha fatto pena a volte", ha affermato l'imprenditore che in quest'edizione del dating-show ha frequentato anche Gemma prima di capire che non sono fatti l'uno per l'altra.

Il futuro nel cast di Uomini e donne

A neppure un mese dalla fine dell'edizione di Uomini e donne della quale è stato assoluto protagonista, Mario ha già accennato a cosa potrebbe accadere dopo la pausa estiva.

"A settembre potrei tornare", ha dichiarato il cavaliere che in questa stagione non è riuscito a trovare la persona giusta tra le tante dame che ha frequentato dentro e fuori lo studio.

L'ultima parola, però, spetterà alla redazione, che tra un paio di mesi dovrà decidere chi riconfermare tra i personaggi che sono stati al centro delle dinamiche del trono Over quest'anno; tra questi potrebbero esserci Gemma, Gloria, Diego, Sabrina, Rosanna e appunto Mario.