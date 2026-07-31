Filippo Bisciglia è da dodici anni il volto e la guida di Temptation Island, format televisivo Mediaset che, dal suo esordio nel 2014, si è imposto come appuntamento fisso dell’estate italiana. L’edizione appena conclusa ha registrato un successo straordinario, con la finale che ha toccato il 35,5% di share, il dato più alto di sempre, e la penultima puntata che ha ottenuto il record assoluto di 4,4 milioni di spettatori.

Bisciglia attribuisce la forza del reality a diversi fattori chiave: la selezione accurata delle coppie, il meticoloso lavoro degli autori, la cura di Raffaella Mennoia e il fondamentale supporto di Maria De Filippi, alla quale si sente profondamente legato.

Un altro elemento cruciale è il “montaggio spaziale”, ma soprattutto, per Bisciglia, il programma è uno specchio della realtà. Le persone, infatti, si rivedono nelle dinamiche dei partecipanti, immedesimandosi in situazioni che, seppur a volte espresse in maniera esagerata, riflettono la vita vera.

Il ruolo del conduttore e i nuovi orizzonti professionali

Nell’ultima stagione, Filippo Bisciglia ha mostrato una crescente partecipazione emotiva e prese di posizione più marcate, segnalando un’evoluzione dal ruolo di “narratore” a quello di conduttore. Ha espresso apertamente il suo desiderio di condurre un game show in studio, dichiarandosi pronto per questa nuova sfida professionale. Riguardo ai commenti sul suo maggiore coinvolgimento e sulla sua vita sentimentale, Bisciglia ha replicato con chiarezza: “Credo di essere sempre io.

E mi viene da ridere quando leggo che qualcosa è cambiato perché ora sono single. Mi sono comportato come ho sempre fatto in tredici edizioni: ci ho sempre messo il cuore”.

Vent’anni dopo la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello, esperienza che lo ha lanciato nel panorama televisivo, Bisciglia si prepara a un nuovo importante debutto. Dopo la stagione estiva di Temptation Island, l’artista sarà protagonista a teatro con lo spettacolo “Prima della prima – Il mio viaggio nei sentimenti”, che prenderà il via il 13 novembre da Torino. Pur non essendo uno show incentrato esclusivamente sul reality, Bisciglia ha anticipato che racconterà comunque frammenti del proprio percorso personale e professionale, offrendo al pubblico una nuova prospettiva sulla sua esperienza.

L’esperienza maturata a Temptation Island ha permesso a Filippo Bisciglia di affinare uno stile empatico e diretto, molto apprezzato dal pubblico televisivo. La sua carriera continua a evolversi, con una costante ricerca di nuove sfide che lo vedono protagonista sia sul piccolo schermo che sul palcoscenico, confermando la sua centralità nel panorama dell'intrattenimento italiano.