Cambio di programmazione nel daytime di Canale 5 a partire da lunedì 13 luglio. Dopo appena due settimane di messa in onda con il formato "extra large", la soap turca Far Away subirà una riduzione del proprio spazio pomeridiano.

La serie, che negli ultimi giorni è stata trasmessa con due episodi consecutivi, tornerà infatti alla durata standard e sarà in onda dalle 14:45 alle 15:45, lasciando spazio alla nuova organizzazione del pomeriggio di Canale 5.

Far Away torna all'episodio singolo nel daytime di Canale 5

Dal 13 luglio il pubblico ritroverà la soap opera turca di grande successo con un solo episodio al giorno.

Mediaset ha deciso di modificare nuovamente il palinsesto dopo aver sperimentato, dalla fine di giugno, la programmazione con doppio appuntamento quotidiano.

La soap continuerà quindi ad aprire il pomeriggio della rete ammiraglia, ma con una permanenza ridotta a un'ora di programmazione, dalle 14:45 alle 15:45.

Una scelta che permetterà all'azienda di lanciare con maggiore spazio un'altra produzione turca destinata ad animare la fascia estiva.

Be My Sunshine raddoppia e conquista anche il weekend

La principale novità riguarda infatti Be My Sunshine, che prenderà il posto lasciato libero da Far Away.

La serie sarà trasmessa ogni pomeriggio dopo la conclusione di Far Away e potrà contare su una presenza ancora più ampia nel palinsesto estivo.

Oltre alla programmazione dal lunedì al venerdì, Be My Sunshine andrà infatti in onda anche nel weekend con doppi episodi, diventando uno dei prodotti di punta dell'offerta estiva di Canale 5.

Il bilancio Auditel di Far Away

La decisione di ridurre lo spazio di Far Away non sembra essere legata a particolari difficoltà negli ascolti, quanto piuttosto a una rimodulazione del palinsesto estivo.

Dal suo debutto nel daytime di Canale 5, la soap turca ha infatti ottenuto risultati positivi, riuscendo a costruirsi un pubblico fedele. La media si è attestata tra 1,7 e 2 milioni di telespettatori, con share spesso compresi tra il 20% e il 23%, confermando la solidità della fascia pomeridiana della rete.

Numeri che hanno consentito a Far Away di mantenersi su livelli competitivi e di garantire un buon traino ai programmi successivi, in linea con le performance delle altre produzioni turche proposte da Mediaset nelle ultime stagioni.

La riduzione a un solo episodio rappresenta quindi soprattutto una scelta strategica per favorire il lancio di Be My Sunshine, senza penalizzare una soap che continua a registrare dati soddisfacenti nel pomeriggio di Canale 5.