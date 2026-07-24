Un grande evento preceduto da una grande festa. Gigi Donnarumma è pronto a sposare la storica fidanzata Alessia Elefante: tutto è pronto a Locorotondo, in provincia di Bari, dove il centro storico è stato blindato per le nozze del portiere della Nazionale e del Manchester City.

La coppia, già genitori del piccolo Leo nato a settembre 2024, pronuncerà il fatidico sì nel pomeriggio nella chiesa di San Giorgio Martire. Dopo la cerimonia gli sposi si trasferiranno a Fasano per il ricevimento nella residenza Pettolecchia.

La vigilia tra festa e musica

Nei giorni che hanno preceduto il matrimonio, Donnarumma è stato avvistato a Francavilla Fontana mentre si recava in una nota sartoria locale per la prova dell'abito.

La vigilia del grande giorno è stata però caratterizzata anche da una festa privata. Vestiti entrambi in total white e sotto un arco luminoso con i loro nomi, i futuri sposi hanno accompagnato al karaoke il brano "Più bella cosa non c'è" di Eros Ramazzotti.

Lista degli invitati top secret

Le nozze sono state organizzate nel massimo riserbo, ma sui social hanno iniziato a circolare indiscrezioni sulla possibile presenza di numerosi protagonisti del calcio internazionale.

Tra gli invitati potrebbero esserci ex compagni di Nazionale e del Paris Saint-Germain, oltre all'allenatore dei parigini Luis Enrique. Attesi anche diversi giocatori del Manchester City, tra cui Erling Haaland, già in Italia dopo il Mondiale disputato con la Norvegia.

Non è esclusa inoltre la presenza di Pep Guardiola, tecnico del City che recentemente ha rifiutato la panchina della Nazionale italiana.