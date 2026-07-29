Nelle nuove puntate della soap turca Far Away, la protagonista Alya Smith (Sinem Unsal) non la prenderà affatto bene, quando scoprirà che suo figlio Deniz Cihan (Kuzey Gezer) è il nipote del pericoloso Ecmel (Müfit Kayacan), il quale si troverà ancora in prigione.

Cihan licenzia Ugur, Alya viene messa in guardia dall’ex collega

Prossimamente, Zerrin accetterà di sposare Demir, appena le prometterà di far scagionare suo fratello Sahin. Demir coglierà l’occasione per vendicarsi di Cihan, il quale deciderà di fargliela pagare a seguito del matrimonio.

In particolare, dopo aver fatto fallire un suo affare illegale, Cihan assicurerà al nemico Demir di essere disposto a dargli l’intero carico, ma in cambio dovrà cedergli il suo ospedale.

A quel punto, Demir accetterà la proposta di Cihan, il quale non perderà tempo per licenziare il dottor Ugur, facendolo infuriare. Appena verrà a conoscenza di quanto accaduto al suo ex collega, Alya affronterà il marito Cihan.

In seguito, Ugur sconvolgerà Alya, rivelandole che il suo defunto primo marito Boran in realtà non era figlio di Azem, ma di Ecmel. Inoltre, il chirurgo metterà in guardia la sua amica, dalla reazione che potrà avere Ecmel, qualora dovesse scoprire di essere il nonno di suo figlio Deniz.

Alya il figlio hanno un incidente stradale

Non appena sua suocera Sadakat le confermerà la stessa versione di Ugur, la dottoressa Alya tenterà di fuggire insieme al suo bambino, ma avrà un incidente stradale, durante il tragitto in auto per recarsi in aeroporto.

Per fortuna, Alya e il piccolo Deniz non riporteranno nessuna ferita, ma subito dopo ad occorrere in loro aiuto ci penserà Cihan, riportandoli alla villa.

Riepilogo: Sadakat ha confessato a Cihan di essere stata lasciata da Ecmel in passato

In precedenza, Sadakat si è aperta con il figlio Cihan, confessandogli di essere stata lasciata da suo zio Ecmel in passato, quando era soltanto una diciassettenne. La donna aveva rivelato il suo segreto soltanto al marito Azem, il quale ha fatto da padre al defunto Boran. Durante la confessione, Sadakat ha raccomandato Cihan di non rivelare a nessuno la verità, per proteggere il nipote Deniz Cihan.