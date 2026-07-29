Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano che Alya agirà d'impulso subito dopo aver scoperto la verità su Boran ed Ecmel. Sconvolta dalla possibilità che Ecmel possa interessarsi a Deniz, la donna prenderà il figlio e lascerà la villa, intenzionata a raggiungere l'aeroporto e partire. La fuga, però, rischierà di trasformarsi in tragedia a causa di un grave incidente stradale, spingendo Cihan a intervenire d'urgenza per soccorrere madre e figlio.

Spoiler Far Away, Sadakat confessa ad Alya: 'Boran è figlio di Ecmel'

Uğur rivelerà ad Alya che Boran e Cihan non hanno lo stesso padre: il defunto marito sarebbe in realtà figlio di Ecmel.

Alya non vorrà credergli, ma una volta tornata alla villa affronterà Sadakat. Quest'ultima non potrà più nascondere la verità: "Boran è figlio di Ecmel".

La rivelazione farà scattare la paura di Alya per Deniz. Se Ecmel venisse a sapere di essere il nonno del bambino, potrebbe interessarsi a lui.

Alya scappa con il figlio Deniz, Cihan non la ferma

Alya non riuscirà ad accettare che una verità tanto importante le sia stata nascosta, soprattutto considerando le possibili conseguenze per suo figlio. Sconvolta, deciderà che l'unico modo per proteggere Deniz è lasciare immediatamente la famiglia Albora.

"Prendo i passaporti, poi prendo mio figlio e me ne vado", annuncerà a Cihan.

L'uomo cercherà di convincerla a ragionare, sostenendo che stia agendo con impulsività. Alya, però, gli ricorderà una promessa fatta in precedenza: qualora avesse deciso nuovamente di andarsene, lui non avrebbe dovuto impedirglielo.

La donna prenderà Deniz e si preparerà a raggiungere l'aeroporto. Cihan proverà ancora a fermarla, ma Alya sarà categorica: "Hai fatto una promessa. Basta, mantieni la parola".

Alla fine Cihan rispetterà il patto, non la costringerà a restare e la lascerà partire insieme al bambino.

Drammatica fuga per Alya e Deniz: sfiorata la tragedia in auto

Una volta al volante diretta verso l'aeroporto, la guida agitata tradirà la donna.

Durante il tragitto, Alya perderà il controllo dell'auto, rischiando la vita insieme al figlio in un incidente stradale.

Lo spavento sarà enorme. Alya stringerà il bambino a sé e, ancora sconvolta, si renderà conto di ciò che sarebbe potuto accadere. "Che cosa ho fatto? Se fosse successo qualcosa, cosa avrei fatto?", dirà disperata.

Anche Deniz sarà molto spaventato e Alya cercherà di rassicurarlo, chiedendogli ripetutamente scusa.

'Sei un'ottima madre': Cihan salva Alya e la riporta alla villa dopo l'incidente

Cihan raggiungerà Alya e Deniz dopo il grande spavento. Una volta accertatosi che entrambi stiano bene, cercherà di calmare la donna. "Ci sono io, non preoccuparti", le dirà.

Quando Alya continuerà a colpevolizzarsi per ciò che è accaduto, Cihan non le rivolgerà accuse.

Al contrario, proverà a farle capire quanto la paura e tutto ciò che ha scoperto l'abbiano destabilizzata: "Sei un'ottima madre. Hai solo vissuto troppe cose".

Il tentativo di raggiungere l'aeroporto si concluderà così con un ritorno alla villa. Cihan informerà Sadakat che Deniz sta bene e le confermerà che anche Alya tornerà insieme a loro.