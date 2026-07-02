Federica Sciarelli ha ufficialmente annunciato la sua decisione di lasciare la conduzione di "Chi l'ha visto?", lo storico programma televisivo Rai dedicato alla ricerca di persone scomparse. L'addio, che arriva dopo ventidue anni di ininterrotta guida, è stato comunicato dalla stessa giornalista la sera del 2 luglio 2026, durante una puntata particolarmente seguita. Sciarelli ha evidenziato come questa sia stata una scelta personale, frutto di una profonda riflessione, descrivendo il suo lungo percorso con le parole: “Sono stati ventidue anni molto impegnativi, ma anche molto belli.

La prendo come una passeggiata bellissima, una bellissima esperienza professionale”.

In studio, al fianco della conduttrice, erano presenti il suo storico staff e alcuni dei protagonisti delle vicende seguite nel corso degli anni, a sottolineare il profondo legame instauratosi tra la giornalista, la vasta comunità di telespettatori, le famiglie coinvolte e i collaboratori. Durante l'ultima trasmissione, Sciarelli ha rievocato i numerosi casi risolti e il costante impegno dedicato alla difesa dei più deboli, offrendo spesso una voce a storie dimenticate e a individui in difficoltà. La conduttrice ha ribadito: “Abbiamo cercato di dare risposte e conforto a chi vive nella paura e nell’angoscia per la scomparsa dei propri cari”, evidenziando come l'attività svolta abbia assunto i contorni di un vero e proprio servizio sociale, riconosciuto a livello nazionale.

Il giornalismo di servizio di Federica Sciarelli

Nella sua prolungata permanenza al timone di "Chi l'ha visto?", Federica Sciarelli ha impresso una marcata cifra personale, fondata su un giornalismo di servizio attento e partecipativo. Sotto la sua direzione, la trasmissione si è affermata come uno dei principali punti di riferimento nel panorama televisivo italiano per la ricerca di persone scomparse e l'approfondimento di complessi casi di cronaca, riuscendo a coinvolgere attivamente il pubblico da casa nella cruciale raccolta di segnalazioni. Sciarelli ha costantemente offerto spazio, oltre alle notizie di stretta attualità, anche a importanti temi sociali e alle toccanti testimonianze dirette dei familiari delle persone scomparse, consolidando una formula che ha garantito al programma longevità e un vasto seguito.

Il suo stile, caratterizzato da empatia e rigorosità, è stato fondamentale per costruire la fiducia di migliaia di spettatori e per mantenere costantemente elevati gli ascolti della trasmissione per oltre due decenni.

"Chi l'ha visto?": storia, impatto e innovazione

"Chi l'ha visto?" si annovera tra le trasmissioni più longeve della Rai, essendo in onda ininterrottamente dal 1989. Nel corso della sua estesa storia, il programma si è affermato come un punto di riferimento saldo nell'offerta del servizio pubblico, affrontando con meticolosa attenzione e comprovata professionalità numerosi casi di cronaca nera e sparizioni. Nel corso degli anni, il format ha dimostrato una notevole capacità di innovazione, introducendo spazi di approfondimento dedicati alla sicurezza e alle complesse problematiche sociali che spesso sottostanno a molte storie di scomparsa.

L'elevato numero di segnalazioni ricevute e l'impressionante percentuale di casi risolti attestano inequivocabilmente l'efficacia di questo modello collaborativo che vede il pubblico parte integrante. La decisione di Federica Sciarelli di lasciare la conduzione segna, pertanto, un momento di significativa importanza nella storia recente della televisione pubblica, evidenziando il ruolo insostituibile che la giornalista ha ricoperto nel dare voce a coloro che, troppo spesso, erano rimasti inascoltati.