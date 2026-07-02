Il Consiglio di amministrazione della Rai ha preso atto l’1 luglio 2026 dei nuovi palinsesti autunno-inverno, la cui presentazione ufficiale è attesa il 3 luglio ad Ancona. Resta irrisolta la questione della conduzione di “Chi l’ha visto?”. Dopo ventidue anni, Federica Sciarelli lascerà il programma cult di Rai3. Stefano Coletta, direttore della Distribuzione e Coordinamento generi, ha deciso di sfilarsi dalla corsa per la successione, lasciando vacante la guida del format. Tra i nomi in lizza figurano Giorgia Cardinaletti, Manuela Moreno, Pino Rinaldi e le inviate Raffaella Griggi e Veronica Briganti.

Le polemiche su Antonino Monteleone

Una delle novità più discusse riguarda l’approdo di Antonino Monteleone al martedì sera di Rai3 con un nuovo spazio d’approfondimento, che prenderà il posto di “Far West” di Salvo Sottile. Quest’ultimo si sposterà su Rai2 per condurre “Ore 14”, subentrando a Milo Infante, passato a Mediaset. L’esordio di Monteleone è previsto per il 22 settembre con nove puntate. La scelta è stata definita “clamorosamente inappropriata” dai consiglieri Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale. Essi hanno criticato Monteleone per i suoi “toni incompatibili con il servizio pubblico” sui social, evidenziando come l’azienda lo premi anziché richiamarlo, e citando il caso di Sigfrido Ranucci e la vertenza legale legata al suo lavoro su “Report”.

Monteleone era già stato al centro di polemiche per uno scontro con una senatrice M5S e per un post su Gaza.

Le novità nei palinsesti Rai

I palinsesti autunno-inverno prevedono numerosi cambiamenti. Su Rai2, debuttano Roberto Inciocchi con un nuovo talk show e Vittorio Brumotti con “Ultima Chiamata”. Rai1 vedrà il ritorno di Roberto Benigni il 4 ottobre in access prime time, con una rivisitazione del suo speciale sul “Cantico delle Creature”. L’intrattenimento classico su Rai1 si conferma con “Tale e Quale Show” di Carlo Conti (mercoledì), “The Voice” con Antonella Clerici (venerdì) e “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci (sabato). Il 25 novembre, Conti e Fiorella Mannoia condurranno lo speciale “Una Nessuna Centomila”.

Il day time di Rai1 rimane solido con “1Mattina News” (Maria Soave e Tiberio Timperi), “UnoMattina” (Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla), “È sempre mezzogiorno” (Antonella Clerici), “La Volta Buona” (Caterina Balivo), “La Vita in Diretta” (Alberto Matano) e “L’Eredità” (Marco Liorni). In access prime time, confermati “Cinque Minuti” con Bruno Vespa e “Affari Tuoi” con Stefano De Martino. Vespa tornerà anche in seconda serata con “Porta a Porta”. Mara Venier si conferma alla guida di “Domenica In”, seguita da Francesca Fialdini con “Da noi a ruota libera”.

Su Rai3, tornano “Petrolio” di Duilio Giammaria (quattro prime serate entro fine anno, sei nel 2027) e “Blu Notte – Misteri Italiani” con Carlo Lucarelli.

Sono in corso trattative per il ritorno di “Via dei Matti n. 0” con Stefano Bollani e Valentina Cenni (trenta puntate in primavera più venti entro il 2027). Ad “Agorà” su Rai3 approda Annalisa Bruchi, seguita da Giulia Di Stefano con “Agorà Extra”.

Il dibattito politico sui palinsesti

Le decisioni sui nuovi palinsesti e le tensioni interne al Cda Rai si inseriscono in un più ampio dibattito sul servizio pubblico. I parlamentari M5S in Vigilanza hanno definito i palinsesti “il manifesto definitivo di TeleMeloni”, evidenziando le critiche sugli spazi di approfondimento e le nomine. Questo contesto riflette la costante attenzione sulla Rai, la sua indipendenza e il suo ruolo nel panorama mediatico nazionale.