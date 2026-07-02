La soap La Promessa avrà ancora più spazio su Rete 4 a partire dalla prossima settimana, grazie alla pausa estiva del programma Dieci minuti. A partire da lunedì 6 luglio, La Promessa inizierà subito dopo il Tg 4 e durerà fino alle 20.30, guadagnando in questo modo tempo prezioso per le trame che sono a un punto di svolta.

La Promessa guadagna ancora spazio su Rete 4

Un cambiamento che piacerà ai tanti fan de La Promessa è previsto dalla prossima settimana. Oltre a guadagnare la prima serata del sabato, infatti, la soap che vede protagonista Curro e la famiglia De Lujan, durerà di più nell'appuntamento dal lunedì al venerdì.

Il programma di approfondimento Dieci minuti andrà in pausa estiva e al suo posto, subito dopo il Tg 4 alle 19.40 partirà una puntata inedita de La Promessa. Si tratta di dieci minuti preziosi per le trame che a questo punto della stagione si fanno sempre più avvincenti. Per Lorenzo si spalancheranno le porte del carcere e Curro e Angela potranno finalmente vivere dei giorni spensierati, anche se continueranno ad amarsi di nascosto. Il perfido Capitano è stato davvero sconfitto? A questo proposito arrivano pessime notizie, perché, anche se è vero che trascorrerà del tempo in un carcere militare, tra non molto, grazie alle sue conoscenze, Lorenzo se la caverà con poco anche questa volta.

Curro e Angela grandi protagonisti nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo riuscirà a trovare il modo di tornare in libertà e per Angela e Curro inizierà un vero e proprio incubo. Saranno i due ragazzi i veri protagonisti di questa stagione, con un amore tormentato e intenso che non farà rimpiangere quello di Manuel e Jana. Lorenzo, infatti, giurerà vendetta e quando capirà che Curro ha un debole per la figlia di Leocadia mirerà proprio a colpirlo attraverso lei. La madre di Angela tenterà di proteggere sua figlia, ma non potrà fare nulla di fronte ai ricatti di Lorenzo. Quest'ultimo, infatti, dimostrerà di conoscere il suo più grande segreto: Jana è morta per mano sua. Leocadia sarà con le spalle al muro e pur di non finire in prigione al posto di Cruz, preferirà cedere la mano di sua figlia al Capitano.