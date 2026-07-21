Il noto rapper Fedez, nome d’arte di Federico Lucia, è attualmente ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il trasporto al pronto soccorso è avvenuto in ambulanza, e il cantante è stato successivamente accolto nel reparto di chirurgia. Qui, nel 2023, era già stato sottoposto a un intervento d’urgenza a causa del sanguinamento di alcune ulcere. La situazione attuale è definita dai sanitari come sotto controllo, sebbene siano in corso ulteriori e approfonditi accertamenti clinici.

Accertamenti medici e quadro clinico

Il ricovero di Fedez è riconducibile a un nuovo episodio di sanguinamento, che si ipotizza possa essere dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera.

Questa complicanza potrebbe essere collegata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. Il rapper è stato prontamente sottoposto a una serie di esami strumentali, i cui esiti sono attesi con attenzione. Non si esclude che, durante il percorso terapeutico, abbia ricevuto delle trasfusioni. Al momento, i medici non considerano le sue condizioni gravi, ma continuano a monitorare costantemente la situazione, effettuando tutti gli accertamenti necessari per garantire la piena sicurezza e il benessere del paziente.

Contesto personale e recenti eventi familiari

Questo ricovero giunge a pochi giorni da un evento lieto nella vita del cantante: la nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto con Giulia Honegger.

Fedez è già padre di Leone e Vittoria, nati dalla sua precedente relazione con Chiara Ferragni. Recentemente, il rapper aveva condiviso pubblicamente, tramite i suoi canali social, un carosello di immagini che ritraevano la nuova famiglia riunita in ospedale, celebrando con gioia l’arrivo del neonato. La nascita di Edoardo Lupo è avvenuta presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, la stessa struttura dove, in passato, Fedez era stato operato per l’asportazione di un tumore al pancreas.

Precedenti problemi di salute

Non è la prima volta che Federico Lucia si trova ad affrontare problematiche di salute legate a ulcere e a complicanze post-operatorie. Già nel 2023, infatti, era stato ricoverato al Fatebenefratelli per un episodio analogo, a seguito di un intervento chirurgico d’urgenza.

La situazione clinica attuale è seguita con la massima attenzione dal personale medico, che sta valutando l’evoluzione del quadro e la risposta alle terapie in atto, al fine di stabilizzare completamente le sue condizioni.