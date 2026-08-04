Il celebre cantautore britannico Ed Sheeran è stato sanzionato per non aver assicurato la sua Aston Martin d’epoca del 1966, un veicolo attualmente in fase di restauro e conversione all’alimentazione elettrica. La vicenda è emersa a seguito di un controllo della Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), che ha riscontrato l'assenza della copertura assicurativa obbligatoria.

La contestazione e la condanna

Il caso è stato esaminato dal Tribunale di Bradford, dove è stato accertato che l'auto, una Aston Martin del 1966, risultava priva di assicurazione nel dicembre 2025.

I lavori di restauro e conversione del veicolo erano iniziati già nel 2021 presso un'officina specializzata situata nella contea di Durham. Sheeran ha ammesso la violazione, dichiarandosi colpevole di aver mantenuto un veicolo non conforme agli obblighi assicurativi vigenti.

Il giudice ha inflitto al cantante una multa di 666 sterline. A questa somma si sono aggiunte 100 sterline per le spese processuali e un ulteriore contributo di 266 sterline, destinato al fondo per le vittime di reati. La decisione ha evidenziato l'importanza della conformità alle normative assicurative, anche per i veicoli non in circolazione attiva.

Le spiegazioni del cantautore

In una lettera inviata al tribunale, Ed Sheeran ha fornito la sua versione dei fatti, spiegando di essere stato convinto che la polizza assicurativa dell'officina incaricata del restauro fosse sufficiente a coprire il veicolo.

Ha sottolineato con forza che l'Aston Martin non ha mai circolato su strade pubbliche durante il periodo in questione e che lui stesso non ne ha mai avuto il possesso fisico né il controllo pratico. Il veicolo, ha precisato, è rimasto inutilizzabile dal 2021 e si trova tuttora in una fase avanzata di restauro e conversione a propulsione elettrica, senza rappresentare alcun rischio per gli altri utenti della strada.

L'artista ha inoltre affermato di non aver ricevuto la proposta iniziale della Driver and Vehicle Licensing Agency di chiudere il procedimento con il pagamento di una sanzione amministrativa. Ha dichiarato che, qualora fosse stato informato, avrebbe provveduto immediatamente al versamento.

Sheeran ha definito l'accaduto un "autentico equivoco amministrativo", evidenziando come il veicolo sia stato successivamente dichiarato fuori circolazione tramite una notifica Sorn (Statutory Off Road Notification), presentata il 1° febbraio.

Contesto e procedura legale

Il procedimento a carico di Ed Sheeran è stato gestito secondo la Single Justice Procedure, un sistema legale britannico specificamente previsto per la trattazione di reati minori. Questo approccio consente l'assegnazione dei casi a qualsiasi tribunale competente del Paese, snellendo le procedure per infrazioni di minore entità. La vicenda di Sheeran si inserisce in un contesto più ampio: nella stessa settimana, infatti, oltre 1.451 persone tra Inghilterra e Galles sono state condannate per non aver assicurato i propri veicoli, a testimonianza della frequenza di tali violazioni nel Regno Unito.