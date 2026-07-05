Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit andate in onda ad inizio luglio su Canale 5 rivelano che Halit deciderà di lasciare Yildiz sull'altare dopo aver capito che ama Kerim. Le sorprese per la sorella di Zeynep non saranno finite quando il suo ex marito la farà arrestare per essersi introdotta nella sua abitazione.

Halit decide di non sposare Yildiz

Halit sorprenderà Yildiz, informandola di non poterla sposare. L'imprenditore farà la stessa cosa con Sahika, che sopraggiungerà alla cerimonia vestita con l'abito nuziale. L'uomo dirà alle due donne di essersi già sposato con Ender.

Il pubblico scoprirà che la madre di Erim aveva dato ad Halit delle foto compromettenti di Yildiz e Kerim e che in cambio aveva voluto che lui la sposasse. La donna aveva così deciso di vendicarsi di Sahika e Yildiz ma anche di Kaya, che crederà che l'abbia tradita con un'altra donna.

Halit chiama la polizia per far arrestare la sorella di Zeynep

Le anticipazioni di Forbidden fruit raccontano che Ender tornerà ad abitare sotto lo stesso tetto di Halit mentre Yilldiz e Asuman prenderanno una casa in un quartiere umile della città. Ma le sorprese per la sorella di Zeynep non saranno finite quando scoprirà che il suo ex marito ha in mano le prove per toglierle la custodia di Halitcan in maniera definitiva.

Yildiz furiosa non esiterà a raggiungere la tenuta dove darà vita ad una violenta lite con Ender. Halit, sopraggiunto sulla scena, allerterà la polizia per farla arrestare, complicando ancor di più la sua situazione...

Lila ha lasciato la Turchia

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Lila è rimasta delusa quando Yigit l'ha informato che avrebbero dovuto rimandare le loro nozze in quanto troppo addolorato per il divorzio lampo dei suoi genitori. La donna ha avuto un confronto con Yildiz, che le ha suggerito di sposarsi in un luogo lontano da tutti e tutto. Lila ha così comprato due biglietti per Parigi per sposarsi con Yigit ma lui ha rifiutato nuovamente la proposta.

La donna delusa ha deciso di lasciare la Turchia e raggiungere l'America dove vive da tempo sua madre.

Sahika, invece, ha organizzato un party per risollevare il morale di Kaya, afflitto dopo il divorzio da Ender. La darklady ha voluto presentare una donna al fratello ma l'incontro non ha avuto esito sperato.

Infine Ender e Yildiz hanno avuto una violenta discussione. La donna ha accusato la sua ex amica di voler sposare Halit solo per un interesse economico visto che in realtà è innamorata di Kerim. La conversazione è stata udita dal signor Argun e suo figlio che sono rincasati in quel momento a casa.