La quinta stagione di ‘BellaMà’, il fortunato programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco su Rai2, si prepara a tornare con importanti novità nel cast e una formula consolidata che continua a mettere a confronto le generazioni. La trasmissione, appuntamento fisso del pomeriggio televisivo, accoglierà due figure di spicco del panorama culturale e giornalistico italiano: Giordano Bruno Guerri e Marino Bartoletti, pronti a offrire nuovi spunti e approfondimenti al pubblico.

Nuovi volti e rubriche di approfondimento

L'ingresso di Giordano Bruno Guerri arricchirà il palinsesto con lezioni monografiche di storia.

Ogni due martedì, Guerri guiderà gli spettatori attraverso i grandi eventi e i protagonisti che hanno plasmato il corso della storia, proponendo un'analisi approfondita e accessibile. Parallelamente, il giovedì sarà dedicato alla musica leggera italiana grazie a Marino Bartoletti. Il noto giornalista accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio sonoro, esplorando il repertorio e le icone musicali dal dopoguerra agli anni Sessanta, un periodo cruciale per la cultura popolare del Paese. A completare l'offerta culturale, sono state confermate le apprezzate lezioni di educazione civica tenute dal presidente Luciano Violante, in onda ogni venerdì, che continueranno a stimolare la riflessione su temi fondamentali per la cittadinanza.

Il ritorno di ‘BellaMà’ e la selezione del cast

L'attesa per la nuova stagione sarà mitigata da ‘Aspettando Bellamà’, una serie speciale di cinque puntate che prenderà il via il 31 agosto. Questi appuntamenti preliminari offriranno uno sguardo esclusivo dietro le quinte, mostrando i momenti salienti dei provini e il processo di selezione che ha portato alla formazione del nuovo cast di concorrenti. La risposta del pubblico è stata eccezionale, con oltre 5.000 candidature pervenute e 300 finalisti che hanno partecipato alle fasi conclusive. La trasmissione manterrà la sua tradizionale collocazione pomeridiana, dal lunedì al venerdì, dalle 15:25 alle 17:00, con l'obiettivo primario di consolidare il proprio bacino di spettatori e di continuare a proporre un equilibrato mix di intrattenimento leggero, interviste intime e dibattito culturale, elementi distintivi del format che mette a confronto Boomer e Gen Z.

Un successo confermato e una strategia vincente per Rai2

‘BellaMà’ si è affermato come un pilastro del daytime di Rai2, un successo testimoniato dalla media del 6% di share raggiunta nell'ultima stagione. Questo risultato ha portato al rinnovo biennale del contratto di Pierluigi Diaco, un segnale chiaro della fiducia riposta dalla rete nel conduttore e nel format. Il programma mira a rafforzare ulteriormente la propria identità editoriale, offrendo nuovi spunti di riflessione e intrattenimento grazie all'introduzione di personalità di spicco che porteranno la loro esperienza in ambiti cruciali come la storia e la musica. La continuità della formula, unita a queste significative integrazioni, promette di mantenere alto l'interesse del pubblico e di consolidare la posizione di ‘BellaMà’ nel panorama televisivo italiano.