Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, l'inaugurazione dell'Avocado Bar, il nuovo locale aperto da Zehra e Asuman, verrà rovinata da una rivelazione. La giovane scoprirà che Mert è stato accusato da Sahika di aver tentato di molestarla e, sconvolta dalla notizia, correrà a cercarlo per pretendere un confronto immediato.

Zehra scopre la verità su Mert e Sahika

Durante la festa per l'apertura dell'Avocado Bar, il locale inaugurato da Zehra insieme ad Asuman, Caner ed Emir parleranno della strategia per dimostrare che Sahika ha incastrato Mert. La conversazione verrà ascoltata da Yildiz, che chiederà spiegazioni.

Poco dopo arriverà anche Zehra, che sentirà casualmente il nome del marito e pretenderà di sapere cosa sia successo. Messa al corrente delle accuse mosse da Sahika, resterà sconvolta e correrà a cercare Mert.

Zehra furiosa con Mert per colpa di Sahika

Senza riuscire a trattenere la rabbia, Zehra rimprovererà il marito per averle nascosto l'accaduto. "Perché non mi hai detto niente?", gli chiederà, mentre Mert tenterà di giustificarsi spiegando di aver voluto proteggerla e di non rovinarle una giornata così importante.

La discussione si farà ancora più accesa quando Zehra gli domanderà se tra lui e Sahika ci sia mai stato qualcosa. Mert respingerà ogni accusa e ribadirà di essere stato vittima di una messinscena organizzata dalla donna.

Mert manipola Zehra e salva il matrimonio

Sentendosi ferito dalla mancanza di fiducia della moglie, Mert reagirà con durezza: "Se hai anche il minimo dubbio sulla mia moralità, questo matrimonio è finito".

Zehra capirà di aver esagerato, gli chiederà scusa per aver dubitato di lui e prometterà di sostenerlo. Mert le spiegherà che Sahika lo ha preso di mira per screditarlo agli occhi di Hasan Ali e sottrargli la gestione delle quote della Argun Holding; in questo modo, riuscirà a convincere la moglie della propria innocenza.

Gli episodi di Forbidden Fruit vi aspettano in prima visione su Canale 5, nel daytime del pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14:05, e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity per non perdere nessuno dei prossimi avvincenti colpi di scena.