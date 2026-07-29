L’attore e cantante statunitense Jared Leto è stato accusato di presunti abusi sessuali da quattro donne. Le gravi accuse emergono dal documentario della BBC intitolato ‘Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret’, nel quale un totale di dieci donne hanno raccontato presunti comportamenti inappropriati attribuiti all’artista. Nove di queste donne hanno scelto di rendere pubbliche le proprie testimonianze per la prima volta, riferendo episodi che, secondo i loro racconti, sarebbero avvenuti quando erano ancora adolescenti. Il documentario getta luce su una serie di eventi che coinvolgono l’artista, con particolare attenzione alle accuse di quattro donne che hanno fornito dettagli specifici.

Le testimonianze dettagliate nel documentario BBC

Le accuse presentate nel documentario sono particolarmente circostanziate. Una delle donne ha dichiarato di essere stata aggredita sessualmente all'interno di un bagno di un motel nel 2002, all'età di diciassette anni. Un'altra accusatrice ha riferito che Jared Leto l'avrebbe minacciata di violenza sessuale nel 2013, durante un incontro avvenuto in una stanza d'albergo. All'epoca dei fatti, la donna aveva diciannove anni, mentre l'attore ne aveva quarantuno. Una terza donna ha raccontato di aver avuto rapporti sessuali con l'attore quando aveva diciassette anni in California. Questa circostanza è particolarmente rilevante poiché, secondo la legge dello Stato, l'età del consenso è fissata a diciotto anni, il che potrebbe configurare il reato di violenza sessuale su minore.

La donna ha inoltre affermato che Leto avrebbe minimizzato un precedente confronto sull'età legale per il consenso.

Ulteriori accuse e riscontri investigativi

Una quarta accusatrice ha riferito di essere stata oggetto di presunte condotte di adescamento quando aveva sedici anni. Queste condotte sarebbero avvenute attraverso telefonate dal contenuto sessualmente esplicito. La stessa donna ha sostenuto di aver ricevuto successivamente una proposta di accordo di riservatezza, finalizzato a impedirle di parlare del suo rapporto con l'attore, documento che avrebbe rifiutato di firmare. La BBC ha condotto un'attenta verifica di alcuni elementi delle testimonianze. Questa verifica è stata effettuata incrociando i racconti con le dichiarazioni di amici e familiari delle donne, ai quali le accusatrici avrebbero confidato gli episodi all'epoca dei fatti.

Inoltre, sono state esaminate fotografie e messaggi che, secondo la BBC, supporterebbero le narrazioni. Nonostante le richieste di commento da parte della BBC in merito alle accuse riportate nel documentario, Jared Leto, che ha cinquantiquattro anni, non ha fornito alcuna risposta ufficiale.

Il contesto delle accuse nel mondo dello spettacolo

Le accuse rivolte a Jared Leto si inseriscono in un più ampio contesto di crescente attenzione e sensibilità verso i comportamenti inappropriati e gli abusi nel mondo dello spettacolo. Il documentario della BBC ha offerto una piattaforma a donne che, per la prima volta, hanno trovato il coraggio di condividere pubblicamente le proprie esperienze. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dell'attore o dei suoi rappresentanti legali in merito alle gravi accuse emerse dal documentario.