Sigfrido Ranucci, conduttore del programma televisivo Report, ha espresso viva preoccupazione per la decisione di sospendere le repliche della trasmissione. L'annuncio, diffuso l'11 luglio 2026, riguarda la programmazione estiva del noto programma d'inchiesta della Rai. Secondo Ranucci, tale scelta comporta un rischio di perdita della memoria collettiva per il Paese, sottolineando l'importanza di mantenere viva la narrazione di fatti e vicende cruciali.

L'allarme di Ranucci sulla memoria storica

La sospensione delle repliche di Report, per Ranucci, non è una semplice questione di palinsesto, ma un problema per la memoria storica italiana.

Il conduttore ha ribadito il ruolo insostituibile del programma nel raccontare e analizzare fatti e vicende che hanno segnato la storia recente della nazione. "Si sospende la memoria del Paese", ha affermato Ranucci, evidenziando come le inchieste di Report abbiano informato i cittadini su temi di rilevanza nazionale, contribuendo a formare una coscienza critica.

Il contributo di Report alla televisione pubblica

Report è un pilastro del giornalismo investigativo italiano, un programma di approfondimento giornalistico che la Rai, principale servizio pubblico radiotelevisivo nazionale, trasmette dal 1997. La trasmissione si distingue per inchieste rigorose su attualità, politica, economia e società.

Prodotto dalla Rai Radiotelevisione Italiana, istituzione fondata nel 1944 e centrale nell'informazione e nell'intrattenimento del Paese, Report incarna l'impegno del servizio pubblico nella ricerca della verità e nella trasparenza.

La decisione di interrompere le repliche di Report durante il periodo estivo ha generato reazioni nel mondo dell'informazione e tra i telespettatori. Il programma è universalmente riconosciuto come un punto di riferimento essenziale per il giornalismo investigativo italiano e per la qualità dell'informazione pubblica, rendendo la sua assenza, anche temporanea, un argomento di dibattito.