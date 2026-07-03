Ad Ancona, durante la presentazione dell'offerta Rai 2026/2027 al Teatro delle Muse, il sindaco Daniele Silvetti, anche vicepresidente vicario dell'Anci, ha enfatizzato il ruolo essenziale del servizio pubblico radiotelevisivo. Silvetti ha sottolineato come questo rappresenti uno strumento fondamentale per contrastare la disinformazione e i linguaggi dell'odio, promuovendo al contempo pluralismo, conoscenza e partecipazione.

L'evento, di rilievo nazionale, ha richiamato nel capoluogo marchigiano esponenti del servizio pubblico, del mondo dell'informazione e delle istituzioni.

Il sindaco ha espresso l'orgoglio di Ancona nell'ospitare tale appuntamento, ribadendo che l'informazione svolge un ruolo essenziale nella costruzione di comunità inclusive, consapevoli e solidali.

Il ruolo dei territori e dei Comuni nel racconto nazionale

Silvetti ha evidenziato l'importanza di un legame imprescindibile tra informazione nazionale e territori. Ha sottolineato il ruolo dei Comuni come primo presidio di prossimità per i cittadini e luogo dove si affrontano quotidianamente le grandi sfide. Per questo, ha affermato, è cruciale che le esperienze e le buone pratiche delle amministrazioni locali trovino spazio nel racconto del Paese.

In previsione dell'Assemblea Nazionale Anci 2026, che si terrà a Verona dal 25 al 27 novembre, il sindaco ha rimarcato la rilevanza della collaborazione tra Anci e Rai.

Questa media partnership permetterà di narrare il lavoro dei sindaci e l'impegno dei Comuni su temi contemporanei quali sicurezza, digitalizzazione, welfare, politiche energetiche, giovani e lavoro. Raccontare i territori, ha concluso, significa raccontare l'Italia reale e le comunità che ogni giorno edificano il bene comune.

Ancona 2028: Capitale della Cultura e le sue prospettive

Durante il suo intervento, Silvetti ha voluto evidenziare l'importanza storica dell'evento per la città, in vista del riconoscimento di Ancona Capitale della Cultura 2028. Ha salutato l'appuntamento come un momento significativo e ambizioso per il futuro della città.

L'attenzione del servizio pubblico per i territori e le comunità locali si inserisce così nel percorso di valorizzazione di Ancona a livello nazionale, consolidando il ruolo delle istituzioni locali come punto di riferimento nella narrazione e promozione dell'Italia.

Il rapporto tra informazione, cultura e vita civica si conferma un obiettivo centrale per le amministrazioni e il servizio pubblico, impegnati a rispondere alle sfide del pluralismo e dell'inclusione.